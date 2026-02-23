¿Necesitas capital para alcanzar tus metas, pero los bancos no aprueban tu solicitud? Hoy tienes una nueva alternativa para acceder al dinero que buscas con Prestamype. Esta fintech peruana ofrece préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones, incluso si no cuentas con historial crediticio o tu calificación no es la más favorable en centrales de riesgo como Infocorp.

El préstamo estando en Infocorp de Prestamype se presenta como una opción distinta a la banca tradicional, que suele imponer mayores restricciones según el perfil crediticio. Aquí puedes acceder a una evaluación más flexible, tasas competitivas y un desembolso ágil, en un plazo promedio de 15 días.

Beneficios de Prestamype

Con más de 8 años de trayectoria, Prestamype se ha consolidado como una marca confiable y segura, destacando por sus procesos ágiles y fáciles de gestionar. Desde 2017, ha desembolsado más de S/1,600 millones en financiamiento, impulsando el crecimiento de miles de peruanos.

Al solicitar un préstamo, podrás acceder a los siguientes beneficios principales:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

Tasa de interés mensual desde 1.05%

Plazos de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Trayectoria : Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Si los bancos no aprueban tu solicitud, hoy tienes una nueva oportunidad para alcanzar tus objetivos con Prestamype.

Requisitos para acceder al préstamo

Prestamype se caracteriza por brindar condiciones justas y adaptadas al perfil de cada cliente, facilitando el cumplimiento puntual de sus obligaciones y cuotas mensuales.

Para precalificar a un préstamo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Listo para solicitar tu préstamo con mayores posibilidades de aprobación?