En un contexto en el que muchos buscan alternativas seguras y rentables para hacer crecer su dinero, Prestamype lanza la campaña “Deposita e Invierte”, una oportunidad única para quienes desean empezar a invertir sin complicaciones. A través del producto de inversión en factoring, los participantes no solo podrán acceder a retornos atractivos desde montos accesibles, sino que además su ganancia está 100% garantizada.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo mediante el cual las empresas que venden a crédito pueden adelantar el cobro de sus facturas y recibir liquidez inmediata, sin tener que esperar 30, 60 o 90 días por el pago de sus clientes. Ese adelanto proviene de inversionistas que compran total o parcialmente dichas facturas, a cambio de obtener un retorno.

¿Quién paga al inversionista? El cliente de la empresa que solicitó el factoring es el encargado de devolver el capital invertido más los intereses. Estos clientes son medianas y grandes compañías peruanas de diversos sectores, como Aceros Arequipa, Redondos, Southern Perú, Backus, Los Portales, entre otras.

Ahora, ¿En qué consiste la campaña “Deposita e Invierte”?

La campaña “Deposita e Invierte” consiste en depositar desde S/ 5,000 e invertir al menos el 50% (S/ 2,500) en diferentes facturas por cobrar que lleven el ícono del escudo, el cual garantiza al 100% tu ganancia. Así, al finalizar el plazo establecido, obtendrás una rentabilidad asegurada.

La vigencia de la campaña es hasta el martes 09 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas.

Beneficios de invertir en la campaña “Deposita e Invierte”

Si tienes S/ 5000 ahorrados, llegó la oportunidad de ponerlos a trabajar y generar rentabilidad. Al invertir en factoring con Prestamype, obtienes estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Puedes empezar a invertir en factoring desde S/100. Sin embargo, para participar de la campaña, el monto total de tus inversiones debe alcanzar como mínimo S/2,500.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 11% anual.

Bonos extras : dependiendo el monto que deposites, podrás obtener un bono de hasta S/ 200 de manera directa sin sorteos.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos.

Ganancia garantizada : Al invertir en facturas con el ícono del escudo, tu ganancia está 100% asegurada.

Experiencia : Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

*Aplican términos y condiciones.

¿Cómo participar de la campaña “Deposita e Invierte”?

Formulario : Completa el formulario de inscripción AQUÍ .

Depósito : Regístrate como inversionista en Prestamype y deposita desde S/5,000.

Inversión : Destina al menos el 50% de tu depósito a facturas con el ícono del escudo.