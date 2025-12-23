¿Te gustaría hacer crecer tu dinero, pero no sabes por dónde empezar? Hoy existen múltiples alternativas de inversión que permiten aumentar tu capital de forma eficiente. Una de las opciones que viene ganando mayor protagonismo es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, reconocida por ofrecer alta rentabilidad con un riesgo controlado.

Este tipo de inversión consiste en financiar a empresarios que requieren capital para sus proyectos, quienes respaldan el préstamo con un inmueble —como una casa, departamento, local o terreno—, brindando mayor seguridad al inversionista. A cambio, recibes pagos mensuales que incluyen tanto el capital invertido como los intereses generados.

En el mercado peruano, Prestamype destaca como una de las alternativas más sólidas y confiables. Con más de 8 años de trayectoria, esta fintech líder te permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria desde S/ 18,000 y acceder a retornos atractivos. Si tienes ese dinero disponible, es el momento de ponerlo a trabajar. ¿Quieres saber cuánto podrías ganar? Simula tu inversión en menos de un minuto AQUÍ.

Beneficios de invertir en préstamos

Invertir en préstamos resulta muy rentable en el Perú; se trata de una gran opción para hacer crecer tu dinero. Con Prestamype puedes empezar a invertir desde S/18,000 con plazos desde 1 año hasta 6 años. Lo mejor es que la inversión está respaldada por una garantía hipotecaria, con lo cual obtienes mayor seguridad y menor riesgo.

Estos son los principales beneficios de invertir con Prestamype:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta el 28 % anual.

Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a nombre del inversionista.

Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

Además, es importante mencionar que Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS – Resolución N° 05939).

Si ya estás pensando en invertir en préstamos con garantía hipotecaria, pero te gustaría saber cuánto puedes ganar con esta opción, utiliza el nuevo simulador de Prestamype y descubre cuánto dinero podrías embolsar. Simula tu inversión AQUÍ en menos de 1 minuto.

Prestamype, la fintech más grande del país

En la actualidad, Prestamype es la Fintech más grande del Perú. Gracias a su crecimiento acelerado en poco tiempo y a su experiencia adquirida a lo largo de los años, ha sido considerada una de las mejores 100 startups en el Perú, según Forbes.

Además, ha recibido financiamiento del BID Lab, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, por $2 millones y el respaldo financiero de una de las Venture Capital más grandes del Perú: Salkantay VC.

De igual forma, se ha convertido en la primera Fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones liderada por los inversores internacionales Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit. Hasta el momento, cuenta con más de 5 000 inversionistas activos que han invertido más de S/ 700 millones y han generado ganancias superiores a los S/ 130 millones.Aprovecha la oportunidad de rentabilizar tu dinero invirtiendo en préstamos con garantía hipotecaria gracias a Prestamype. Si estás interesado en invertir en préstamos, el primer paso es agendar una cita gratuita con un asesor. AGENDA AQUÍ.