Sabes que quieres que tu dinero crezca, pero también tienes claro que no quieres arriesgarlo todo. Quizás recién estás dando tus primeros pasos en el mundo de las inversiones o simplemente prefieres avanzar con cautela. Y eso está perfecto. Invertir no debería sentirse como una apuesta arriesgada ni como algo exclusivo para quienes tienen grandes capitales.

A veces, lo más inteligente es empezar poco a poco. Porque incluso una inversión pequeña, bien planificada, puede acercarte a tus metas: asegurar la educación de tus hijos, crear un fondo de emergencia o empezar a construir ese negocio con el que tanto sueñas.

La inversión en factoring es una alternativa ideal si buscas una rentabilidad atractiva sin necesidad de invertir grandes sumas. Al invertir en facturas por cobrar, haces que tu dinero trabaje para ti de manera pasiva mientras apoyas a pequeñas empresas a seguir creciendo. Y lo mejor: puedes empezar con montos accesibles, sin poner en riesgo tus ahorros.

¿Qué es la inversión en factoring?

Con el factoring, muchas empresas que venden a crédito pueden obtener el dinero de sus ventas sin tener que esperar los habituales 30, 60 o 90 días para cobrar. ¿Cómo lo logran? Gracias a inversionistas como tú, que apuestan por sus facturas y reciben a cambio una rentabilidad atractiva.

En otras palabras: tú les das el impulso que necesitan hoy, y ellos te recompensan mañana con intereses. Y lo más importante es que esas facturas no provienen de pequeños negocios sin respaldo, sino, en la mayoría de los casos, de medianas y grandes compañías peruanas, sólidas y bien establecidas en el mercado.

¿Dónde invertir en factoring?

Una de las mejores opciones para invertir en el Perú es Prestamype, la Fintech peruana líder en su sector y reconocida por Forbes como una de las 100 mejores startups del país. Su solidez se respalda en años de experiencia conectando a inversionistas con oportunidades rentables y seguras.

Prestamype ofrece alternativas de inversión como el factoring y los préstamos con garantía hipotecaria, ambas diseñadas para generar atractivos rendimientos. Hoy, más de 8,000 inversionistas activos confían en la plataforma, con más de S/ 1,600 millones invertidos y ganancias que superan los S/ 210 millones.

Beneficios de invertir en factoring de Prestamype

Algunos de los beneficios de invertir en factoring de Prestamype son:

Poco capital de inversión : se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

Rentabilidad atractiva : invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 18 % anual.

Plazos de pago : los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días.

Diversificación : al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Adicionalmente, Prestamype realiza una evaluación de los estados financieros de las empresas pagadoras.

Haz que tu dinero empiece a crecer hoy. Simula tu inversión en minutos con Prestamype AQUÍ.

¿Cómo empezar a invertir en factoring?

Con Prestamype, simulas tu inversión en segundos y descubres al instante tus posibles ganancias. Después, avanzar al siguiente paso es más sencillo de lo que imaginas:

Registro : Regístrate y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25 .

Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Regístrate en nuestra web y descubre lo fácil que es comenzar a invertir. Tu dinero puede empezar a crecer desde ahora.