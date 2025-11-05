Ya se iniciaron las solicitudes para el octavo retiro de AFP 2025, que permite acceder hasta 4 UIT (S/21 400). Si planeas retirar tu dinero y cuentas con S/1000 en tu fondo, una excelente opción para hacerlo crecer es invertir en factoring con Prestamype, donde puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual, respaldada por títulos valores registrados en CAVALI.

El factoring te permite rentabilizar tu dinero en el corto plazo y empezar a invertir con montos accesibles, desde solo S/100 o $25. Una alternativa inteligente para multiplicar el dinero de tu AFP en lugar de dejarlo inmovilizado en una cuenta.

¿Cómo funciona la inversión en factoring?

El factoring es una alternativa financiera que permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas, evitando esperar 30, 60 o 90 días hasta que sus clientes realicen el pago. De esta forma, obtienen liquidez inmediata para continuar operando.

El dinero adelantado proviene de inversionistas que compran una parte o el total de esas facturas, recibiendo a cambio un retorno atractivo.

¿Quién paga al inversionista? El cliente de la empresa que solicitó el factoring es quien finalmente abona el monto de la factura más los intereses correspondientes a los inversionistas. Estos pagadores suelen ser empresas medianas y grandes del Perú, pertenecientes a diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

Beneficios de invertir en factoring

Al invertir en factoring, estás financiando facturas por cobrar emitidas a grandes empresas, lo que permite que las pymes obtengan liquidez inmediata. Una vez que las facturas son pagadas, recuperas tu inversión junto con una ganancia atractiva. De esta forma, impulsas a las pequeñas y medianas empresas mientras haces crecer tu dinero.

Si eliges invertir el dinero de tu AFP en factoring con Prestamype, podrás acceder a los siguientes beneficios:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Seguridad : Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Experiencia : Con más de 8 años en el mercado, Prestamype es una de las Fintech más grandes del Perú. Hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

¿Listo para hacer crecer tu AFP? Simula tu inversión y comienza a invertir en solo unos minutos AQUÍ.

Regístrate hoy y empieza a invertir

Hacer crecer el dinero de tu AFP es rápido y sencillo con Prestamype. Solo necesitas registrarte en la plataforma web y seguir estos pasos para comenzar a invertir y generar nuevos ingresos:

Registro : Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.

Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Aprovecha el octavo retiro de AFP 2025 y haz que tu dinero trabaje por ti. Invierte en factoring con Prestamype y obtén una rentabilidad atractiva, respaldada por títulos valores registrados en CAVALI. Regístrate AQUÍ y empieza a rentabilizar tus ahorros.