El gobierno peruano ya promulgó la ley que autoriza el octavo retiro de AFP, permitiendo a los afiliados acceder hasta S/21 400 (4 UIT) de sus fondos, los cuales se entregarán en cuatro armadas. Si planeas aprovechar ese dinero, una excelente alternativa es invertir en factoring con Prestamype, una opción a corto plazo, con buena rentabilidad y accesible desde solo S/100.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es una herramienta financiera que permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas. Así, obtienen liquidez inmediata sin tener que esperar los 30, 60 o 90 días habituales de pago. Este adelanto es financiado por inversionistas que compran una parte o la totalidad de las facturas a cambio de un retorno atractivo.

Ahora bien, ¿quién te paga si inviertes en factoring? El cliente de la empresa que solicitó el servicio —es decir, quien originalmente debía pagar la factura— es quien realiza el pago más los intereses a los inversionistas. Estos clientes suelen ser medianas y grandes compañías peruanas de diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

Al invertir en facturas por cobrar emitidas a grandes empresas, brindas liquidez a las MYPES y, al mismo tiempo, obtienes rentabilidad. Es una excelente forma de hacer crecer el dinero de tu AFP a corto plazo y con montos accesibles. Descubre cuánto podrías ganar invirtiendo desde solo S/100 AQUÍ.

Beneficios de invertir en factoring

A diferencia de otras alternativas de inversión, el factoring te permite empezar con montos accesibles desde S/100, respaldados por un título valor registrado en CAVALI. Además, con Prestamype inviertes con total confianza: más de 8 años de experiencia, más de 8 000 inversionistas activos, más de S/1 600 millones invertidos y ganancias superiores a S/210 millones avalan su trayectoria.

Estos son los principales beneficios de invertir en factoring:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir con tan solo $25 o S/ 100.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Trayectoria : Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Regístrate y haz crecer el dinero de tu AFP

Aprovecha este nuevo retiro y haz crecer el dinero de tu AFP de manera inteligente y segura. Regístrate en la plataforma de Prestamype y empieza a generar ingresos adicionales siguiendo estos tres sencillos pasos:

Registro : Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Así de sencillo puedes transformar S/100 de tu AFP en más dinero para tus metas. Invierte en factoring y aprovecha al máximo este nuevo retiro. Regístrate en la web de Prestamype AQUÍ.