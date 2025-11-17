El gobierno peruano ya promulgó la ley que autoriza el octavo retiro de AFP, permitiendo a los afiliados solicitar hasta S/21 400 (4 UIT), monto que se entregará en cuatro armadas. Si buscas generar más rendimiento con ese dinero, una excelente alternativa es invertir en factoring con Prestamype: una opción de corto plazo, rentable y accesible desde solo S/100.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo mediante el cual las empresas que venden a crédito pueden adelantar el cobro de sus facturas. En lugar de esperar 30, 60 o 90 días para recibir el pago de sus clientes, obtienen el dinero al instante gracias a inversionistas que compran total o parcialmente esas facturas a cambio de un rendimiento.

Ahora bien, si decides invertir en factoring, ¿quién te paga? El encargado de hacerlo es el cliente de la empresa que solicita el adelanto. Ellos son quienes pagan el valor de la factura más los intereses correspondientes. Se trata de medianas y grandes compañías peruanas de sectores sólidos, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

Al financiar facturas por cobrar emitidas a grandes empresas, brindas liquidez inmediata a las PYMEs, ayudándolas a seguir operando mientras tú generas una ganancia atractiva. Es una alternativa ideal para rentabilizar el dinero de tu AFP. Descubre cuánto podrías ganar desde S/100 AQUÍ.

Beneficios de invertir en factoring

A diferencia de muchas alternativas tradicionales, el factoring te permite comenzar a invertir con montos accesibles desde S/100, respaldados por un título valor inscrito en CAVALI. Además, Prestamype ofrece solidez y transparencia: con más de 8 años en el mercado, más de 8 000 inversionistas activos, más de S/1 600 millones colocados y más de S/210 millones en ganancias generadas.

Entre los principales beneficios de invertir en factoring destacan:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir con tan solo $25 o S/ 100.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Trayectoria : Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Regístrate y haz crecer el dinero de tu AFP

Sácale el máximo provecho a este nuevo retiro de AFP y haz que tu dinero crezca de manera segura e inteligente. Regístrate en Prestamype y comienza a generar ingresos adicionales siguiendo estos tres sencillos pasos:

Registro : Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.

Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Así de simple puedes transformar S/100 de tu AFP en más dinero para tus objetivos. Invierte en factoring y aprovecha al máximo este nuevo retiro. Regístrate en la web de Prestamype AQUÍ.