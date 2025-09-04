¿Has logrado ahorrar una buena cantidad de dinero y buscas una forma de hacerlo crecer? Con S/100 mil soles puedes acceder a distintas oportunidades financieras, y una de las más rentables y con bajo riesgo hoy en día es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria.

Esta alternativa está respaldada por un inmueble y puede generar retornos de hasta 34% anual, superando ampliamente a alternativas de ahorro tradicionales como las cuentas de ahorro o los depósitos a plazo fijo.

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para hacer crecer sus negocios, quienes entregan un inmueble (casa, departamento, local o terreno) como respaldo. A cambio, recibes pagos mensuales que incluyen tanto tu capital invertido como los intereses generados.

Con Prestamype, una de las Fintech más importantes del Perú, puedes comenzar a invertir desde S/18 000, con plazos flexibles que van de 1 a 6 años. Una alternativa inteligente para quienes buscan seguridad, rentabilidad y un impacto positivo en la economía real.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Prestamype, con más de 8 años de trayectoria en el mercado, se ha consolidado como una Fintech confiable y segura. Hoy en día cuenta con más de 8000 inversionistas activos, quienes han invertido más de S/1600 millones y obtenido ganancias que superan los S/210 millones. Al invertir en préstamos puedes acceder a beneficios como:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34% .

Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

Experiencia : Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Da el primer paso para hacer crecer tus ahorros. Agenda una reunión gratuita en la web de Prestamype y descubre cómo empezar a invertir con respaldo y seguridad.

Ahorrar no es suficiente si quieres que tu dinero crezca. Con Prestamype puedes invertir en préstamos con garantía hipotecaria, obtener retornos atractivos y la seguridad de un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP. Empieza a invertir siguiendo estos sencillos pasos:

Completa tus datos y agenda una reunión gratuita con un ejecutivo AQUÍ . Recibe en tu correo las oportunidades de inversión y elige el préstamo que prefieras. Firma el contrato en notaría y empieza a recibir pagos mensuales en tu cuenta bancaria.

