Si quieres hacer crecer tus ahorros con bajo riesgo, en Prestamype encontrarás una excelente alternativa: invertir en préstamos con garantía hipotecaria. Tu dinero estará protegido por un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP, mientras accedes a una rentabilidad atractiva.

¿Has logrado reunir tus ahorros y quieres que trabajen para ti? Con S/ 21,400 puedes acceder a diversas oportunidades financieras, y una de las más seguras y rentables es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria. Esta modalidad de bajo riesgo está respaldada por un inmueble y puede generar retornos de hasta 34% anual, superando ampliamente el rendimiento de opciones de ahorro tradicionales como las cuentas de ahorro o los depósitos a plazo fijo.

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en otorgar financiamiento a empresarios que requieren capital para hacer crecer sus negocios, ofreciendo como respaldo un inmueble (casa, departamento, local o terreno). A cambio, recibes pagos mensuales que incluyen tanto el capital como los intereses de tu inversión. Con Prestamype, una de las Fintech líderes en el país, puedes empezar a invertir desde S/18,000 con plazos flexibles de 1 a 6 años.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Prestamype, con más de 8 años de trayectoria, cuenta con una red de más de 8000 inversionistas que han invertido más de S/1600 millones y generado más de S/210 millones en ganancias. Invirtiendo en esta Fintech accedes a una alternativa segura, rentable y respaldada.

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión o ahorro tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34%.

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión o ahorro tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34%. Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Si quieres hacer crecer tus ahorros de forma segura lo más antes posible, el primer paso a seguir es agendar una reunión gratuita con un ejecutivo AQUÍ.

¿Cómo empezar a invertir en préstamos?

No te quedes solo en el ahorro: haz que tu dinero trabaje por ti con retornos atractivos y el respaldo de un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria a través de Prestamype siguiendo estos sencillos pasos:

Llena tus datos, agenda una reunión con un ejecutivo AQUÍ y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

Haz que tus ahorros crezcan invirtiendo en préstamos con Prestamype: bajo riesgo, alta rentabilidad y la oportunidad de diversificar. Agenda tu reunión gratuita en 1 minuto.