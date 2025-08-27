Cusco, agosto de 2025. Cusco se caracteriza por ser uno de los motores económicos más importantes del país y por su dinamismo comercial basado en distintos rubros. Si bien gran parte del negocio aún se mueve a través del efectivo, podemos ver cómo cada vez más empresarios cusqueños se apalancan de las plataformas digitales para incrementar su productividad ahorrando tiempo y costos.

A nivel país, las transacciones son cada vez más digitales: los pagos digitales incrementaron en 30% por persona y el 70% de operaciones sin contacto son a través de billeteras móviles (Banco Central del Perú, 2024). Y en específico, los empresarios cusqueños están cada vez más cerca de herramientas digitales para dinamizar sus negocios. Desde el Gobierno Regional del Cusco, plataformas digitales como “Visita Cusco” conecta a turistas con hoteles, restaurantes y actividades, llevando la digitalización a sectores tradicionales y representativos de Cusco como lo es el turismo (Gobierno Regional, 2025).

En este contexto, Scotiabank organizó el evento “Líderes Digitales”, un taller que reunió a más de 100 empresarios cusqueños con el objetivo de fortalecer sus capacidades digitales y acelerar su transformación financiera. A través de sesiones prácticas, los participantes exploraron el uso estratégico de plataformas como Telebanking Empresas, que permite operar de forma remota con mayor seguridad, control y autonomía, reduciendo riesgos asociados al manejo de efectivo y evitando desplazamientos físicos innecesarios que les restan productividad.

A lo largo del foro también se revisó la perspectiva económica que Scotiabank tiene sobre el país para el próximo año, destacando la estabilidad económica del país y la solidez de nuestra moneda frente a la de otras regiones. Espacios como estos impulsan la colaboración activa entre los propios clientes de Scotiabank, fomentando que se conozcan entre sí y generen nuevas oportunidades de negocio. Al facilitar la interacción y el intercambio entre empresarios, el banco promueve sinergias que trascienden lo financiero, alentando redes de confianza y colaboración. Así, Scotiabank apuesta por ser más que un proveedor de servicios: se posiciona como un facilitador de relaciones duraderas y de crecimiento colectivo.

Asimismo, el evento en Cusco fue una oportunidad para destacar la solidez global y la espalda financiera que respaldan a Scotiabank, reflejada en su alianza con el FC Barcelona. Como parte de esta iniciativa, los asistentes disfrutaron de una experiencia futbolística y sorpresas especiales para los clientes. Asimismo, se develó la primicia de que próximamente Scotiabank estará lanzando una campaña para que los empresarios puedan participar por alentar al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. De esta manera, el banco no solo reafirma su proyección internacional, sino que también conecta a sus clientes con experiencias únicas que refuerzan la confianza y el orgullo de ser parte de Scotiabank.

“En Scotiabank reconocemos el rol clave que tienen las regiones en el dinamismo económico del país. Cusco, por ejemplo, es una plaza estratégica con un ecosistema emprendedor que destaca por su resiliencia y potencial de crecimiento. Acompañar a sus empresarios en su transformación digital no solo responde a una necesidad del contexto, sino que refleja nuestro compromiso con el desarrollo económico del Perú. Apostamos por soluciones financieras que integran tecnología, inclusión y visión de futuro.”, señaló Carla Temoche Nuñez del Prado, Líder de Retail Banking de Scotiabank, durante el evento.

De esta manera, Scotiabank reafirma su compromiso con el desarrollo del Perú, creando espacios que fortalecen la relación entre clientes y sus funcionarios. Con cada encuentro el banco busca promover colaboración y cercanía como el aliado estratégico que es.

Entérate de todo lo compartido aquí: https://www.scotiabank.com.pe/blog/evento-cuzco