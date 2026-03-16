SANTOS BRAVOS, el primer grupo pop latino de HYBE Latin America, llegará por primera vez a Perú con su tour Sesión Dual, que promete ser una experiencia inolvidable. La agrupación ofrecerá una performance de DUAL, su EP debut, el cual ya está disponible en todas las plataformas musicales. Será la presentación en sociedad de su primera producción musical a sus fans peruanos y además habrá un dance tutorial y también merch limitado.

Construido sobre el concepto de la dualidad, SANTOS BRAVOS se define por el contraste: dos lados distintos que conviven y se potencian mutuamente. Un lado es el SANTO: energía espontánea, fiesta y amistad, que muestra una versión honesta y cercana de cada integrante. El otro lado es el BRAVO: una faceta más intensa que canaliza el movimiento, el carácter y una expresión más profunda de su identidad

artística. Cabe anotar que junto al lanzamiento de su primer álbum también se ha estrenado en Spotify una nueva docuserie titulada “detrás de DUAL” (Behind DUAL), que ofrece una mirada íntima al proceso creativo y de producción del EP. La serie también está disponible desde el 16 de marzo en el canal oficial de YouTube de SANTOS BRAVOS, con nuevos episodios cada semana los domingos en Spotify y los lunes en YouTube.

La producción ofrece una mirada íntima de la creación del proyecto, acompañando al grupo en el estudio mientras cada canción toma forma y en momentos icónicos de la banda. Narrados de manera no lineal, los episodios transitan entre el pasado y el presente y revelan detalles inéditos sobre la evolución creativa de estos cinco artistas.

Integrado por Drew (EE. UU.), Kauê (Brasil), Alejandro (Perú), Kenneth (México) y Gabi (Puerto Rico), SANTOS BRAVOS presentó por primera vez en vivo su sencillo “KAWASAKI” durante los Premios Lo Nuestro 2026. La actuación recibió elogios por su sincronía, presencia escénica y propuesta visual, y fue destacada por Billboard, que los calificó como “una de las mayores promesas del pop latino”. El video oficial de “KAWASAKI” supera los 32 millones de vistas en YouTube tras cinco semanas de lanzamiento.

Este mes, SANTOS BRAVOS inicia su primera gira de festivales en Latinoamérica, comenzando el 20 de marzo en el Festival Estéreo Picnic en Colombia, seguido por Tecate Pa’l Norte en Monterrey. En mayo, el grupo se presenta en el Empire Music Festival de Guatemala y en Tecate Emblema, en la Ciudad de México, lo que marcará un momento clave en su expansión internacional.

SANTOS BRAVOS se presentará el domingo 24 de mayo en Duomo Costa 21 en lo que promete ser un encuentro especial junto a sus fans. Las entradas estarán a la venta desde el miércoles 18 a las 10am a través de Teleticket. Habrá descuentos en la compra con tarjetas Interbank. El show es apto para el público desde los 10 años en compañía de un adulto.