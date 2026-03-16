La innovación de educación superior volvió a demostrar su potencial para generar impacto real. Tras más de tres meses de formación, mentoría y trabajo colaborativo, el Reto Verde 2026 culminó con una final interuniversitaria que reunió a jóvenes de América Latina con propuestas orientadas a mejorar la cadena productiva del algodón nativo en el Perú.

El programa se desarrolló entre diciembre de 2025 e inicios de marzo de 2026, convocando a 442 estudiantes provenientes de 5 países (Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay), quienes conformaron 58 equipos multidisciplinarios. A lo largo del proceso, los participantes recibieron cinco talleres especializados, que abordan desde la comprensión del reto y la validación de soluciones hasta la construcción de propuestas de valor y el desarrollo de habilidades para comunicar sus proyectos de forma efectiva. Además, el proceso contó con el acompañamiento de 40 mentores, profesionales del ecosistema de innovación y sostenibilidad que guiaron a los equipos en el desarrollo de sus soluciones.

La gran final se realizó de manera virtual el jueves 12 de marzo, donde 12 equipos finalistas presentaron sus propuestas frente a un jurado especializado, encargado de evaluar la innovación, viabilidad e impacto potencial de cada iniciativa. El jurado estuvo conformado

por destacados referentes del ecosistema de innovación y sostenibilidad:

Ursula Moscoso , Directora Ejecutiva de Kunan

, Directora Ejecutiva de Kunan Fernando Serván , Co-founder de Vision 2050

, Co-founder de Vision 2050 Agustina Romanini , Líder de Colaborativo.net

, Líder de Colaborativo.net Valeria Cárdenas, Coordinadora de Incuba en Chio Lecca Fashion School

Tras una intensa jornada de presentaciones y deliberación, se anunciaron los tres equipos ganadores:

🥇 Primer lugar – Cotton 360: Panel termoaislante, elaborado a partir de residuos de cosecha

e industrialización del algodón, combinado con fibras y aglutinantes naturales.

🥈 Segundo lugar – WaruMasi: Hidrogel orientado a fortalecer la resiliencia hídrica y la salud

de los suelos frente al cambio climático.

🥇 Tercer lugar – Uskhu raiz: Plataforma que conecta productores de algodón nativo con

compradores a través de un chatbot para agricultores y un marketplace para marcas.

Como reconocimiento a su esfuerzo e impacto potencial, los tres equipos ganadores recibirán un curso virtual gratuito de Diseño de Moda Libre, gracias a Chio Lecca Fashion School, institución aliada del programa.

Además, el primer y segundo lugar recibirán premios económicos de S/ 2,000 y S/ 1,000, respectivamente.

Y los equipos también tendrán la oportunidad de seguir desarrollando y escalando sus propuestas junto a Vision 2050, articulando con asociaciones de productores de algodón nativo, lo que permitirá acercar las soluciones a un contexto real de implementación.

Innovación abierta para los desafíos del futuro

El Reto Verde es un Programa de Innovación Abierta que conecta estudiantes de educación superior de América Latina para generar soluciones creativas frente a desafíos globales urgentes.

La iniciativa es liderada por EQUIPU – Red de Innovación y Emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y en su edición 2026, el programa puso especial énfasis en la sostenibilidad ambiental y el impacto positivo en la sociedad, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Este año, el desafío fue propuesto por Vision 2050, organización que planteó la pregunta central del programa: ¿Cómo mejorar la cadena productiva del algodón nativo?

A través del trabajo colaborativo entre estudiantes, mentores y actores del ecosistema, el Reto Verde 2026 reafirma el papel de la educación superior como un motor clave para impulsar soluciones innovadoras que conecten conocimiento, sostenibilidad e impacto social.