Las deudas pueden transformarse en una carga constante que afecta tu día a día. Ya sean préstamos personales, consumos con tarjeta, hipotecas u otros compromisos financieros, los intereses y pagos acumulados terminan por generar preocupación e inestabilidad económica.

Si notas que tus obligaciones empiezan a complicar tu presupuesto, una opción práctica es el préstamo para pagar deudas. Esta solución te permite unificar todas tus deudas bajo un único crédito, lo que facilita su administración y puede ayudarte a reducir los intereses que pagas cada mes.

En Prestamype tienes la posibilidad de acceder a un préstamo creado justamente para este propósito. Al integrar tus deudas en una sola cuota mensual, normalmente con una tasa más conveniente, simplificas tu vida financiera, disminuyes el costo de los intereses y recuperas la tranquilidad de tener el control sobre tu dinero.

Beneficios del préstamo para pagar deudas de Prestamype

Un préstamo para pagar deudas tiene varios beneficios. Aquí te contamos los principales:

Montos altos : desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

Tasa de interés mensual desde 1.19 %.

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años, que pueden renovarse previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : el cliente elige cómo amortizar el capital durante el préstamo.

Trayectoria : Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Haz clic AQUÍ, descubre si calificas y comienza a aprovechar todas las ventajas que Prestamype tiene para ti.

¿Cuáles son los requisitos para calificar a un préstamo para pagar deudas?

Si quieres acceder a la precalificación de un préstamo para pagar deudas, necesitas cumplir con los siguientes requisitos esenciales:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Reúnes los requisitos? Entonces no lo pienses más: precalifica AQUÍ a un préstamo para consolidar tus deudas y obtén desde S/15 mil hasta S/2 millones con Prestamype.