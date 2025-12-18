En el contexto financiero actual, muchas personas enfrentan complicaciones por deudas pendientes de pago y, como resultado, han sido reportadas en centrales de riesgo, lo que limita su acceso a préstamos en bancos, financieras o cajas municipales.

Frente a esta realidad, surgen las fintech como una alternativa que busca cerrar esa brecha, ofreciendo condiciones más flexibles y requisitos menos restrictivos. Entre ellas, destaca Prestamype, una de las fintech más sólidas del mercado, respaldada por su trayectoria, buena reputación y amplia experiencia atendiendo a peruanos que en algún momento tuvieron dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Si este es tu caso, no todo está perdido. Prestamype cuenta con soluciones diseñadas para adaptarse a tus necesidades, como el préstamo para consolidación de deudas. Esta opción te permite agrupar todas tus deudas—tarjetas de crédito, préstamos personales, vehiculares u otros— en un solo crédito, pagando una única cuota mensual en lugar de varias. A continuación, descubre los principales beneficios de este préstamo.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Tener varias deudas, cada una con diferentes tasas y fechas de pago, puede complicar seriamente tu organización financiera. Con el préstamo para consolidación de deudas de Prestamype, puedes dejar atrás ese estrés, ya que te permite unificar tus deudas en una sola y recuperar el control de tus finanzas. Este crédito te ofrece los siguientes beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

Tasa de interés mensual desde 0.84%

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Trayectoria : Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Descubre si pre-calificas al préstamo ingresando a la web de Prestamype, AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para precalificar al préstamo para consolidación de deudas debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Sí tu propiedad cumple con las condiciones solicitadas, estás más que preparado para precalificar a un préstamo. Precalifica en menos de 2 minutos, AQUÍ.