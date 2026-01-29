En un contexto donde muchas empresas cuentan con activos inmobiliarios, pero enfrentan limitaciones para acceder a financiamiento ágil y estructurado, comienzan a ganar relevancia nuevas alternativas fuera de la banca tradicional. La necesidad de liquidez para crecer, invertir o reordenar las finanzas ya no siempre pasa por vender un inmueble o asumir créditos poco flexibles.

Frente a este escenario, Prestamype presenta el financiamiento mediante fideicomiso de titulización, un mecanismo que permite a las empresas obtener capital usando su inmueble como garantía, sin perder su propiedad. A través de una estructura segura y transparente, este modelo protege el inmueble, ordena la gestión del crédito y convierte el patrimonio inmobiliario en una herramienta moderna de financiamiento empresarial.

¿En qué consiste?

Este mecanismo te permite obtener liquidez usando tu inmueble como garantía. La propiedad se transfiere temporalmente a un fideicomiso, formando un patrimonio autónomo que ofrece mayor seguridad, la protege de embargos y facilita una gestión más ordenada del crédito.

Dentro del fideicomiso, el inmueble respalda la estructuración del financiamiento, mientras tú conservas el beneficio económico de tu propiedad. Así, tu activo se convierte en una herramienta de financiamiento moderna, segura y transparente para impulsar tus proyectos empresariales.

Este tipo de financiamiento resulta especialmente útil para empresas que manejan múltiples proyectos o necesidades simultáneas, ya sea para cubrir capital de trabajo, refinanciar deudas, invertir en expansión, adquirir activos, fortalecer operaciones o mejorar su liquidez sin descapitalizarse.

Beneficios de un préstamo mediante fideicomiso en titulización

Entre los principales beneficios que brinda Prestamype se encuentran:

Montos altos: hasta S/1.8 millones.

Tasa costo efectivo anual (TCEA) desde 19.03% (sujeto a evaluación).

Plazos de pago desde 1 hasta 10 años.

Desembolso ágil: en promedio 15 días.

Resguardo legal: el Patrimonio Fideicometido es autónomo e inembargable.

Requisitos para acceder al préstamo

Para calificar al préstamo es necesario contar con un inmueble como respaldo. Este puede ser una casa, departamento, oficina o local comercial, siempre que esté debidamente inscrito en la SUNARP.

Además, el inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca, Cusco, entre otros sujetos a evaluación. Cumpliendo estos requisitos, es posible precalificar a un financiamiento mediante fideicomiso en titulización.

