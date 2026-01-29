El jurado del Premio Avonni-CCL eligió a los ganadores de la tercera edición destacando a las innovaciones más relevantes del país. Durante el proceso, el jurado —compuesto por empresarios, representantes de la academia y del sector público— evaluó 18 proyectos finalistas correspondientes a seis categorías postulables y dos reconocimientos especiales.

“En esta tercera edición, un jurado de alto nivel cumplió un rol fundamental al reconocer iniciativas que generan impacto positivo a través de la innovación. Cada año, los proyectos sorprenden más y elevan el estándar de la innovación con impacto. Demuestran que, con rigor y una mirada transversal, la innovación impulsa transformaciones económicas y sociales sostenibles, fortaleciendo el desarrollo del Perú”, señaló Carolina Álvarez, directora ejecutiva de ForoInnovación Perú.

El Premio Avonni-CCL es organizado por la Fundación ForoInnovación Perú y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en alianza con El Comercio. Cuenta con el apoyo de sus socios estratégicos Sky, Entel, UTEC, Acer, Caja Centro y Latina.

Los ganadores serán anunciados oficialmente el 11 de marzo durante la Ceremonia de Premiación, que se realizará en UTEC y reunirá a representantes del sector empresarial, la academia y el ecosistema de innovación del país.

En esta tercera edición, el Premio Avonni-CCL continúa consolidándose como una plataforma que visibiliza iniciativas que, a través de la innovación, generan impacto positivo y aportan al desarrollo del Perú.