¡Porque tú lo pediste! ‘¿Cuál Es Tu Pedido?’, ‘Eres Mi Bien’ y ‘Yo Soy’ tienen NUEVO HORARIO desde este lunes
Nuestros programas que acompañan tus noches tendrán nuevos horarios desde este lunes 15 de setiembre.
Actualizado el: 12 septiembre 25 | 04:26 pm
A pedido del público, Latina anunció cambios en su programación estelar. Tres de nuestros programas que acompañan tus noches con diversión, emoción y talento llegarán en nuevos horarios. ¡Aquí te contamos los detalles!
Las noches de entretenimiento en Latina comenzarán desde las 7:00 p. m. a partir de este lunes 15 de setiembre:
-
¿Cuál Es Tu Pedido? – 7:00 p.m.
-
Eres Mi Bien – 8:00 p.m.
-
Yo Soy: temporada de conciertos – 9:00 p.m.
Ya compartimos el aviso oficial en todas nuestras redes y no queremos que te lo pierdas. ¡Acompáñanos y vive la emoción de tus programas favoritos en su nuevo horario!
¿Ya tienes listo tu plan para vernos todas las noches?