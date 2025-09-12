12 de septiembre 2025 Actualizado el: 12 septiembre 25 | 04:26 pm

A pedido del público, Latina anunció cambios en su programación estelar. Tres de nuestros programas que acompañan tus noches con diversión, emoción y talento llegarán en nuevos horarios. ¡Aquí te contamos los detalles!

Las noches de entretenimiento en Latina comenzarán desde las 7:00 p. m. a partir de este lunes 15 de setiembre:

¿Cuál Es Tu Pedido? – 7:00 p.m.

Eres Mi Bien – 8:00 p.m.

Yo Soy: temporada de conciertos – 9:00 p.m.

Ya compartimos el aviso oficial en todas nuestras redes y no queremos que te lo pierdas. ¡Acompáñanos y vive la emoción de tus programas favoritos en su nuevo horario!

¿Ya tienes listo tu plan para vernos todas las noches?