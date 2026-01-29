Hub Amazónico de Bionegocios es una plataforma que busca posicionar a la Amazonía peruana como un motor de innovación, competitividad y sostenibilidad mediante el fortalecimiento de bionegocios en todo el territorio, en el marco de la Mesa de Acción por la Amazonía.

Un diagnóstico para entender las brechas

El Hub surge como respuesta a un diagnóstico que revela las principales brechas limitantes para el desarrollo de los bionegocios en la Amazonía:

Fragmentación del ecosistema: entre actores clave (sector privado, público, academia, actores territoriales, cooperación internacional).

Acceso limitado a financiamiento: ausencia de productos financieros adaptados a las diferentes etapas de madurez de los bionegocios.

Brechas en infraestructura: dificultades en conectividad, energía y logística que limitan la competitividad.

Baja visibilidad de los bioproductos amazónicos y su potencial de valor agregado en el mercado.

Capacidades técnicas limitadas: falta de formación empresarial y conexión con mercados internacionales.

Condiciones habilitantes deficientes: obstáculos burocráticos, falta de incentivos y servicios básicos.

Un compromiso del sector privado con impacto real

El Grupo Impulsor del Hub —compuesto por Natura, Intercorp Retail y Novum Solar— está demostrando el compromiso del sector privado como actor clave para el desarrollo sostenible de la Amazonía:

Intercorp Retail organiza un grupo de mentores senior para fortalecer las capacidades empresariales de los bionegocios y acelerar su entrada a mercados competitivos.

Natura , con más de 20 años de experiencia en la integración de bionegocios a su cadena de suministro, trabaja directamente con comunidades amazónicas para consolidar proveedores sostenibles en Perú.

Novum Solar instala microrredes solares híbridas en zonas rurales de Loreto, superando la barrera energética que limita la transformación y comercialización de los bionegocios.

Estas experiencias demuestran que el sector privado puede ser un aliado estratégico para escalar los bionegocios y generar ingresos locales, al mismo tiempo que fortalece la gobernanza territorial y contribuye a la conservación de la biodiversidad.

Oportunidades identificadas para el Hub

El Hub se posiciona como una plataforma para aportar al cierre de las brechas identificadas y multiplicar las oportunidades para los bionegocios amazónicos. Entre las oportunidades identificadas se encuentran:

Visibilización de buenas prácticas y casos de éxito en el sector de bionegocios.

Conexión entre bionegocios y oportunidades de financiamiento , tanto públicos como privados, ajustadas a sus diferentes niveles de madurez.

Fortalecimiento de capacidades y redes de mentores , conectando bionegocios con herramientas del sector privado (marketing, logística, innovación).

Generación de condiciones habilitantes mediante la articulación con actores públicos y privados, impulsando mejoras en infraestructura, trámites y acceso a servicios básicos.

Aceleración de pilotos replicables en diferentes territorios amazónicos para validar modelos sostenibles.

El compromiso de los aliados estratégicos

El Hub Amazónico de Bionegocios cuenta con el apoyo de importantes aliados estratégicos, como MINAM, Profonanpe, WWF, Embajada Británica, Apoyo Consultoría, Rainforest Alliance y SERNANP, quienes aportan conocimiento técnico y experiencia en el territorio.

Siguientes pasos

La prioridad para el Hub es consolidar su esquema operativo y precisar la definición de territorios y cadenas de valor. De este modo, el Hub Amazónico de Bionegocios se reafirma como un catalizador de emprendimientos sostenibles que impulsan el desarrollo económico, el bienestar de las comunidades y el fortalecimiento integral de la bioeconomía en la región.