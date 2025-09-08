Las deudas, cuando se acumulan, pueden convertirse en una carga que afecta tanto tu economía como tu tranquilidad. Préstamos personales, tarjetas de crédito, hipotecas u otras obligaciones financieras suelen traducirse en pagos mensuales elevados y en intereses que no paran de crecer.

Si notas que este escenario empieza a complicar tu vida diaria, es momento de considerar una solución práctica: un préstamo para consolidar deudas. Con esta alternativa puedes reunir todos tus compromisos en un solo crédito, más sencillo de administrar y con mejores condiciones para tu bolsillo.

En Prestamype encuentras una opción diseñada especialmente para ayudarte en este proceso. Al consolidar tus deudas en una sola cuota mensual, normalmente con una tasa más baja, logras ordenar tus finanzas, pagar menos intereses y recuperar la tranquilidad al dejar atrás la presión de múltiples vencimientos.

Beneficios del préstamo para pagar deudas de Prestamype

Un préstamo para pagar deudas tiene varios beneficios. Aquí te contamos los principales:

Montos altos : desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

Tasa de interés mensual desde 1.19 %.

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años, que pueden renovarse previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : el cliente elige cómo amortizar el capital durante el préstamo.

Trayectoria : Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Ingresa AQUÍ, comprueba en minutos si calificas y empieza a disfrutar de todos los beneficios que Prestamype pone a tu alcance.

¿Cuáles son los requisitos para calificar a un préstamo para pagar deudas?

Para precalificar a un préstamo para pagar deudas, debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Reúnes los requisitos? Precalifica AQUÍ a un préstamo para consolidar deudas y accede a montos desde S/15,000 con Prestamype.