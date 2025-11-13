Las deudas pueden convertirse rápidamente en una carga constante. Ya sean préstamos personales, tarjetas de crédito, hipotecas u otras obligaciones, los pagos mensuales y los intereses acumulados pueden afectar tu bienestar y estabilidad financiera.

Si notas que tus deudas están comenzando a desbalancear tu economía y tu tranquilidad, es momento de buscar una solución más inteligente: un préstamo para pagar deudas. Esta opción te permite unificar todos tus compromisos financieros en un solo crédito, haciéndolos más fáciles de manejar y reduciendo los costos mensuales.

En Prestamype, puedes acceder a un préstamo especialmente pensado para agrupar tus deudas. Al reunirlas en una sola cuota mensual, con una tasa de interés generalmente más baja, logras simplificar tus finanzas, ahorrar en intereses y recuperar el control de tu economía sin el estrés de múltiples pagos.

Beneficios del préstamo para pagar deudas de Prestamype

Un préstamo para pagar deudas tiene varios beneficios. Aquí te contamos los principales:

Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

Tasa de interés mensual desde 1.19 %.

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años, que pueden renovarse previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Desembolso rápido: 15 días en promedio.

Cronogramas a medida: el cliente elige cómo amortizar el capital durante el préstamo.

Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Cuáles son los requisitos para calificar a un préstamo para pagar deudas?

Para precalificar a un préstamo para pagar deudas, debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

