Las deudas pueden convertirse en una carga pesada y estresante para cualquiera. Ya sea por un préstamo personal, tarjetas de crédito, una hipoteca u otros compromisos financieros, los intereses y las cuotas mensuales pueden terminar afectando seriamente tu tranquilidad y tu economía.

Si sientes que tus deudas ya están impactando tu calidad de vida, quizá sea el momento de considerar un préstamo para pagar deudas. Esta alternativa te permite ordenar tus finanzas, reducir la presión mensual y consolidar todos tus créditos en una sola entidad, con condiciones más claras y manejables.

Un préstamo para pagar deudas como el que ofrece Prestamype es una herramienta financiera que puede ayudarte a juntar tus deudas en un solo pago mensual con una tasa de interés más baja que tus deudas actuales. De esta manera, puedes simplificar tus pagos, ahorrar dinero en intereses y, lo más importante, reducir el estrés y la ansiedad asociados con las deudas.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Un préstamo para pagar deudas tiene varios beneficios. Aquí te contamos los principales:

Consolidación de deudas : Si tienes varias deudas, como tarjetas de crédito o préstamos personales, puede ser complicado controlar fechas de pago, intereses y montos. Un préstamo para pagar deudas te permite unificarlas en una sola cuota mensual, haciendo mucho más fácil el manejo de tus finanzas. Menores tasas de interés : Si tus deudas tienen tasas de interés altas, un préstamo para pagar deudas puede ayudarte a reducir esa carga. Al acceder a una tasa más baja que la de las tarjetas de crédito u otros préstamos, puedes pagar menos intereses y ahorrar dinero a largo plazo. Mejora de la calificación crediticia : Un préstamo para pagar deudas también puede ayudarte a mejorar tu calificación crediticia, lo que aumentará tus posibilidades de acceder a mejores tasas y condiciones en futuros préstamos.

Todos estos beneficios los encuentras en Prestamype, una fintech registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). A la fecha, ya ha desembolsado más de S/ 2,100 millones en financiamiento a más de 8,000 peruanos.

Prestamype ofrece préstamos desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones, con tasas desde 1.05% mensual y una evaluación flexible que no te descarta por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.

Requisitos para acceder al préstamo

Para calificar al préstamo debes contar con un inmueble que funcione como garantía. Este debe estar debidamente inscrito en la SUNARP y puede ser una casa, departamento, oficina, terreno o local comercial.

La propiedad debe estar libre de gravámenes y cargas; además, debe estar ubicada en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Encuentra más información y conoce si precalificas al préstamo para pagar deudas de Prestamype AQUÍ.