Las festividades navideñas tendrán una celebración internacional ya acorde con el espíritu de la temporada con el evento Navidad a todo Ritmo un encuentro musical donde cuatro estrellas de la música navideñas se reunirán en anfiteatro del Parque de la Exposición este domingo 21 de diciembre, es así que el ídolo infantil Topa junto a las creadoras de contenido las Kardenas HK3, la carismática y versátil Maricarmen Marìn y los encantadores Chiki Toonz.

Navidad a todo Ritmo es un concepto nuevo de entretenimiento que reúne algunas de las propuestas infantiles y navideñas más atractivas en un mismo escenario. Topa, el legendario cantante de música infantil argentino llega al Perú con una fiesta de Navidad tierna y llena de valores, Diego Topa es uno de los animadores, cantantes y productores infantiles más importantes de Latinoamérica, fue host de la casa Disney y tuvo un éxito sin precedentes en varios países latinoamericanos, en el cine, fue la voz en doblajes de películas como: Chicken Little, Cars y El Arca, como también en las reconocidas series de Disney: Manny a la obra, Johnny y las hadas y Los héroes de la ciudad.

Topa trae a Lima su show Navidad Disney, una licencia de la emblemática compañía. Por su parte las hermanitas Cardenas, quienes llevan adelante su grupo denominado KARDENAS HK3, está integrado por Fernanda, Marcela y Daniela, tres hermanas que han conquistado al público infantil y familiar a través de su canal de YouTube cuentan con 4.49 millones de suscriptores. Con su carisma, voces frescas y energía en el escenario, han logrado conectar con miles de seguidores en México y Latinoamérica.

Maricarmen Marín es una de las diosas de la cumbia peruana pero también ha logrado desarrollar una carrera cantando versiones infantiles de canciones de Navidad y siempre año tras año su espectáculo navideño es uno de los más aclamados en todo el territorio nacional, mientras que la sensación peruana de Youtube los ChikiToonz, el grupo de influencers infantiles del momento llega también a Navidad a todo ritmo. Amil Mikati, Caye Guzman, Leonardo Aron, Nicole Chavez y se suma Naima Luna (protagonista de la telenovela Luz de Luna) son los Chiki Toonz.

Todos ellos cuentan con experiencia en actuación, canto y baile en teatro, cine y televisión. Fueron elegidos tras una convocatoria a decenas de menores. Las entradas para venir con tus pequeños a ver el espectáculo Navidad a todo Ritmo se venden en Ticketmaster y cuentan con precios especiales desde S/.50 para disfrutar de la temporada más hermosa del año en un evento de calidad internacional.