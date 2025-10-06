Mónica Delta ha reforzado su posición como líder en el periodismo televisivo de Perú, al ser nuevamente reconocida, por quinto año consecutivo, como la periodista más influyente en la televisión nacional, según la prestigiosa XLV Encuesta del Poder 2025 de Semana Económica.

Delta se mantiene en el primer puesto del ranking de influencia en la televisión, lo que subraya la relevancia de su carrera y su continuidad al frente de "Punto Final", el programa dominical de Latina, que se ha establecido como un referente en el análisis político y social del país.

Mónica Delta se mostró agradecida por esta distinción y, además, añadió que ha recibido con gratitud este premio mientras se encuentra de vacaciones: “He recibido esta noticia tan importante para mí, para Latina y para Punto Final, estando de vacaciones. La recibo, como siempre, con muchísima humildad, porque me exige un compromiso aún mayor. Haber sido considerada cinco años consecutivos en la Encuesta del Poder de Semana Económica es realmente un logro muy significativo.”

Asimismo, destacó que este reconocimiento representa una gran responsabilidad: “Pero más que un motivo de celebración, representa para mí una gran responsabilidad. El compromiso es con Latina, con el Perú y con mi profesión. Hoy vivimos momentos difíciles, de tensiones y ataques contra la libertad de expresión. Este reconocimiento no solo valora mi trabajo, sino también el esfuerzo del gran equipo que represento.”

Un liderazgo que marca la pauta informativa

Este nuevo reconocimiento a Mónica Delta refuerza el papel fundamental de Latina como un espacio de periodismo libre, plural y comprometido con la democracia y el bienestar de la ciudadanía.

Con este logro, Latina reitera su compromiso de seguir ofreciendo un periodismo de calidad, ético y al servicio de los peruanos.

