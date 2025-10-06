Mónica Delta, por quinto año consecutivo, la periodista más influyente de la televisión peruana
Mónica Delta continúa consolidándose como la figura más influyente en la televisión peruana, gracias a su liderazgo en el periodismo de investigación y análisis.
Actualizado el: 06 octubre 25 | 07:28 pm
Mónica Delta ha reforzado su posición como líder en el periodismo televisivo de Perú, al ser nuevamente reconocida, por quinto año consecutivo, como la periodista más influyente en la televisión nacional, según la prestigiosa XLV Encuesta del Poder 2025 de Semana Económica.
Mónica Delta se mostró agradecida por esta distinción y, además, añadió que ha recibido con gratitud este premio mientras se encuentra de vacaciones: “He recibido esta noticia tan importante para mí, para Latina y para Punto Final, estando de vacaciones. La recibo, como siempre, con muchísima humildad, porque me exige un compromiso aún mayor. Haber sido considerada cinco años consecutivos en la Encuesta del Poder de Semana Económica es realmente un logro muy significativo.”
Un liderazgo que marca la pauta informativa
Este nuevo reconocimiento a Mónica Delta refuerza el papel fundamental de Latina como un espacio de periodismo libre, plural y comprometido con la democracia y el bienestar de la ciudadanía.
Con este logro, Latina reitera su compromiso de seguir ofreciendo un periodismo de calidad, ético y al servicio de los peruanos.
Latina, suma a tu vida.