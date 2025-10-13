Durante mucho tiempo, tener antecedentes crediticios negativos significaba quedar excluido por completo del sistema financiero. Quienes se encontraban en esa situación no podían acceder a préstamos ni a productos como tarjetas de crédito o líneas de financiamiento.

Sin embargo, en los últimos años, el panorama ha cambiado. Hoy en día, los bancos, financieras y cajas ya no son las únicas opciones para obtener un préstamo. El surgimiento de las Fintech, como Prestamype, ha transformado el acceso al crédito en el Perú, ofreciendo evaluaciones más flexibles y alternativas reales de financiamiento frente a las exigencias de la banca tradicional.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Prestamype es la Fintech de préstamos más grande del Perú, con más de 8 años de experiencia conectando a personas y empresarios con soluciones de financiamiento seguras y transparentes. La empresa cuenta con el respaldo de reconocidas entidades internacionales, como BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Salkantay VC, uno de los fondos de inversión más importantes del país.

A continuación, conoce todos los beneficios que Prestamype pone a tu alcance:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

Tasa de interés mensual desde 0.84%

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Experiencia : Prestamype tiene más de 8 años de operaciones. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder al préstamo

Con Prestamype puedes acceder a ese dinero que te falta para cumplir con tus proyectos. Para precalificar al préstamo debes cumplir con estos requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

