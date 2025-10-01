En un evento sin precedentes y lleno de adrenalina, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) llevó a cabo la gran final de los Juegos del Viento, una iniciativa pionera que forma parte de su campaña de marca “Domina los vientos del cambio”. Desde las dunas de Paracas, estudiantes de todo el país demostraron que el ingenio, la creatividad y la estrategia son las mejores herramientas para convertir los cambios en oportunidades.

La competencia nació con un objetivo claro: trasladar el mensaje de la campaña a una experiencia real que pusiera a prueba la capacidad de los estudiantes para adaptarse y dominar los vientos del cambio. La convocatoria reunió a cerca de 1,000 equipos y casi 4,000 participantes únicos de 12 campus UTP en todo el Perú, incluyendo Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, San Juan de Lurigancho, Ate, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Huancayo e Ica.

A lo largo de tres etapas, los equipos debieron superar diversos retos que evaluaban innovación, liderazgo y trabajo en equipo. La primera etapa culminó con un streaming donde pudimos conocer a los 12 equipos participantes representantes de diferentes ciudades del país acompañados de 12 reconocidos influencers. Y desde ese momento el público se sumó a la competencia a través de votaciones en una landing para apoyar a su campus y ciudad favorita, culminando en un total de 30 mil votos, donde solo 6 quedaron finalistas: Fuerza Moche de Chiclayo, Jinetes del Viento de Chimbote, Aeolus Racing de Lima Centro, Los Fieles FC de Lima Norte, Círculo Creativo de Arequipa y Escuadrón Dibujito de Ica.

El desenlace de esta emocionante historia se vivió en las dunas de Paracas, en un escenario natural de vientos y arena, donde los finalistas tuvieron que dedicarse a construir y preparar sus carros vela, pero la emoción también se vivió vía Streaming, batiendo el récord de visualizaciones en transmisiones similares de la categoría educación y sumando en total entre los 3 streamings de toda la competencia más de 911.6K visualizaciones de usuarios únicos. La final estuvo bajo la conducción de Adriana Benavides y el Flaco Granda, y con la evaluación de expertos como el campeón de vela Marcelo Ruffa y el especialista en carros vela Daniel Mendoza. Finalmente, el equipo Círculo Creativo del campus de Arequipa, con mucha habilidad y talento, logró alzarse con la victoria y con el premio de 50% de beca para toda su carrera profesional.

Con esta experiencia, la UTP demostró que la educación puede ser innovadora, desafiante y transformadora. Marcó un hito con la primera competencia de carrovelismo en el Perú. Y además, reafirma su compromiso de seguir ampliando esta visión con la apertura de nuevos campus en Iquitos, Pucallpa y Tacna, acercando la oportunidad de dominar el cambio a más jóvenes de todo el país.