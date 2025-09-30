Lima 30 de septiembre de 2025.- Vibra Perú eleva la apuesta de entretenimiento y experiencia en su próxima edición al anunciar que estará disponible una Gran Feria Gastronómica dentro del evento con las marcas de restaurantes más importantes del país entre ellas El Chinito Sanguchería, Terminal Pesquero, Doomo Saltado y Pardo’s Chicken entre otros. La cita es el 6 y 7 de diciembre y el cartel musical lo encabezan Ke Personajes de Argentina y Armonía 10, las entradas están disponibles en Teleticket.

La preventa de boletos del 25% para Vibra Perú 2025 está a punto de agotarse y solo tienen hasta este martes 30 de septiembre para conseguir su localidad en Teleticket, la fiesta más grande del país regresa en diciembre y el cartel de artistas que se presentarán es impresionante con : Ke Personajes, ⁠Armonía 10, ⁠Antología, ⁠Los Mirlos, ⁠Daniela Darcourt, ⁠⁠Raices de Jauja, ⁠Mauricio Mesones, ⁠William Luna, ⁠Max Castro, ⁠Juaneco y su Combo, ⁠Pelo de Ambrosio y más de 20 artistas estelares en total en una auténtica acuarela de sonidos y emociones.

Ahora, una gran noticia se ha confirmado ya que Vibra Perú 2025 no sólo presentará los actos musicales más importantes del país y la región sino que la Gran Feria Gastronómica este año no tendrá precedentes, es así que El Chinito Sanguchería, Terminal Pesquero, Pardo’s Chicken, Doomo Saltado, Bembos, Papa Johns, EDO Suchi Bar, Nación 1821, OAKBERRY, Gran Chifa Dragón Tong, Picarones Mary, Cremoladas Angélica y La Salchichería formarán parte de la experiencia deliciosa de Vibra Perú 2025.

De esta manera podrás comer sushi o chifa o si prefieres el mejor lomo saltado de Lima o una deliciosa hamburguesa acompañada de una refrescante cremolada o unos suculentos picarones.

Las entradas se venden en Teleticket en una preventa exclusiva para clientes BCP desde 79 soles que acaba este martes 30 de septiembre.

Vibra Perú se ha consolidado como mucho más que un festival musical: es hoy la celebración cultural más grande del país, un espacio donde la música, la gastronomía y las experiencias se unen para rendir homenaje a lo que nos hace únicos como peruanos. En sus cinco ediciones anteriores ha reunido a miles de personas en jornadas que combinan tradición y modernidad, integrando sabores, sonidos y vivencias que transmiten nuestra identidad y orgullo nacional. En esta sexta edición, Vibra Perú regresa en diciembre con mayor fuerza, invitando a disfrutar de un encuentro que trasciende lo musical y que promete convertirse en una verdadera tradición para todos.

Vibra Perú celebra la peruanidad y nuestra autenticidad, una jornada llena de música y color que nos llena el alma y que nos invita a sentirnos libres y orgullosos de lo nuestro, nos invita a celebrar nuestros logros y nos motiva en el camino de conseguir los que aún no hemos logrado, ven a Vibra Perú 2025 ven a vivir lo maravilloso que es la cultura del Perú, su sabor, su misticismo y principalmente su vibra. Vibra Perú 2025, sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Parque Caballero de los Mares, Costa Verde, Magdalena, Lima, Perú.