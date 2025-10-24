Latina presenta en la Cumbre Perú Sostenible “Cuenta Cuentos – Yo te quiero, yo te cuento”
Actualizado el: 24 octubre 25 | 01:47 pm
Este sábado 25 de octubre a las 4:00 p.m., Latina Televisión te invita a disfrutar de “Cuenta Cuentos – Yo te quiero, yo te cuento”, en la Cumbre Perú Sostenible.
El evento contará con la participación de David Villanueva y Martina Peñaloza, actores de Eres mi bien, quienes compartirán historias que inspiran valores y fomentan la imaginación.
La actividad, dirigida a toda la familia, ofrecerá loncheritas saludables y la oportunidad de tomarse fotos con los actores.
El evento se realizará en el Parque de la Exposición – Escenario Festival, con ingreso libre previa inscripción en el siguiente enlace: https://registro.perusostenible.org/ .
¡Una tarde para disfrutar, aprender y compartir con los más pequeños!