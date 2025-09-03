El reconocido cuarteto vocal Il Divo ha emocionado a sus seguidores peruanos con un cálido mensaje previo a su regreso a Lima como parte de su nueva gira mundial Il Divo By Candlelight. El espectáculo tendrá lugar este 19 de septiembre en el Parque de la Exposición, y promete ser uno de los conciertos más íntimos y memorables de su carrera. Las entradas están a la venta en Teleticket.

“Vamos a volver a Perú con nuestro nuevo concierto. Va a ser una noche inolvidable. No se lo pueden perder y esta vez les prometo que vamos a estar cantando y dándolo todo como siempre.

El show Il Divo By Candlelight forma parte de la gira con la que celebran sus dos décadas de trayectoria musical, acompañada del lanzamiento de su más reciente disco: “XX: 20th Anniversary Album”. La agrupación —conformada por Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie— ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos, en una velada cargada de romanticismo, nostalgia y emoción, ambientada con la cálida atmósfera de la luz de las velas.

Además, este esperado concierto en Lima marca un momento especial para la agrupación, ya que llega en el marco de su vigésimo aniversario y tras el inicio de una nueva etapa artística con la creación de su propio sello discográfico, Il Divo Music. La gira busca acercar aún más su música al público, en una experiencia elegante, íntima y profundamente emotiva.