“Giselle”, la obra maestra del romanticismo vuelve a escena del 26 de setiembre al 12 de octubre en el Teatro Segura a cargo del elenco del Ballet Municipal de Lima. Es la historia de una joven campesina que se enamora de Albrecht, un noble a quien cree un adeano. Este la engaña y ella enloquece y muere, pero su alma vaga y su amor es tan grande que busca salvar a su amado de las Willis, que son espíritus de mujeres traicionadas

Este ballet en dos actos fruto de la inspiración de Teophile Gautier y con música de Adolph Adam, es una de las pocas obras que se ha presentado en forma continua desde su estreno en junio de 1841, en la Opera de París, manteniendo hasta hoy gran parte de su melodía original y de la coreografía de Jean Coralli y Jules Perrot.

Gautier se basó en la novela “De Alemania” de Henrich Heine para hacer del segundo acto un episodio tan etéreo y sublime, con la presencia de las Willis, que son muchachas que estando enamoradas, mueren como resultado de haber sido traicionadas por novios infieles.

Es por ello, que Giselle representa para la danza, lo que Hamlet para el teatro, pues la acción dramática es tal que los bailarines muy aparte de su capacidad técnica, deben ser también magníficos actores.

Serán doce funciones que presentará el Ballet Municipal de Lima en coproducción con la Municipalidad de Lima, teniendo para esta temporada promociones para universitarios, adulto mayor, niños, Conadis, 3×2, suscriptores del Diario El Comercio y Revista Cosas. Pueden comprar las entradas en Teleticket ingresando al siguiente link:

https://teleticket.com.pe/giselle-bml