Sabes que quieres que tu dinero crezca, pero tampoco estás dispuesto a ponerlo todo en riesgo. Tal vez recién estás entrando al mundo de las inversiones, o simplemente prefieres avanzar con calma. Y eso está perfecto. Invertir no tiene por qué sentirse como una apuesta ni ser exclusivo de quienes manejan grandes capitales.

A veces, lo más sensato es empezar con pasos pequeños. Incluso una inversión modesta, bien elegida, puede acercarte a tus metas: asegurar la educación de tus hijos, crear un fondo para imprevistos o, por qué no, comenzar a construir ese negocio que tanto deseas.

El factoring es una excelente alternativa si buscas buena rentabilidad sin necesidad de invertir grandes montos. Al invertir en facturas por cobrar, tu dinero trabaja por ti de forma pasiva y, al mismo tiempo, apoyas a pequeñas empresas a seguir creciendo. Lo mejor es que puedes empezar con aportes bajos y sin comprometer tus ahorros.

¿Qué es la inversión en factoring?

Gracias a este mecanismo, muchas empresas que venden a crédito pueden obtener el dinero de sus ventas sin esperar los habituales 30, 60 o 90 días para cobrar. ¿Cómo lo consiguen? Con la participación de inversionistas como tú, que compran sus facturas y reciben a cambio una rentabilidad atractiva por esa inversión.

Tú les brindas el capital que necesitan hoy, y ellos te lo retornan mañana con intereses. Y lo mejor es que, quienes finalmente pagan esas facturas no son pequeñas empresas con poca solidez, sino medianas y grandes compañías peruanas, bien establecidas y con trayectoria en el mercado.

¿Dónde invertir en factoring?

Una de las mejores alternativas es Prestamype, la Fintech peruana más grande del Perú, considerada hoy en día, una de las mejores 100 startups en el Perú según Forbes, esto se debe a la amplia trayectoria y experiencia adquirida a lo largo de los años.

Esta Fintech ofrece diversas opciones de inversión muy atractivas como el factoring y préstamos con garantía hipotecaria. Actualmente, cuenta con más de 8000 inversionistas activos que han invertido más de S/ 1600 millones y han generado ganancias superiores a los S/ 210 millones.

Esto se ha logrado en mayor medida gracias a las alianzas estratégicas con socios inversionistas como: AVP, una de las Venture Capital más importantes en el Perú: Salkantay VC y el respaldo financiero del BID Lab, el Laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, se ha convertido en la primera Fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones, liderada por los inversores internacionales Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit.

Beneficios de invertir en factoring de Prestamype

Algunos de los beneficios de invertir en factoring con Prestamype son:

Poco capital de inversión : se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

Rentabilidad atractiva : invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 18 % anual.

Plazos de pago : los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días.

Diversificación : al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Adicionalmente, Prestamype realiza una evaluación de los estados financieros de las empresas pagadoras.

Pasos para comenzar a invertir en factoring

En Prestamype puedes simular tu inversión en menos de un minuto y conocer al instante cuánto podrías ganar. Después de eso, dar el siguiente paso es muy fácil:

Registro : Regístrate y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.

Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

