El fenómeno del trap latino Eladio Carrión está viviendo el momento más explosivo de su carrera. Su “DON KBRN World Tour”, la gira más grande e impactante que ha realizado hasta la fecha, está conquistando Estados Unidos con sold outs en cada ciudad, y muy pronto Lima vivirá esta misma experiencia.

La gira arrancó por todo lo alto en Charlotte, Carolina del Norte, con un show agotado en el Skyla Credit Union Amphitheatre, y continuará recorriendo escenarios icónicos como el Barclays Center en Brooklyn, así como importantes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami. Cada presentación es un espectáculo de más de dos horas, donde Carrión interpreta más de 30 de sus temas más potentes, incluyendo “Mbappé”, “Coco Chanel”, “Romeo y Julieta” y “H.I.M.”.

Esta puesta en escena, inspirada en la estética Yakuza y con una producción audiovisual de nivel cinematográfico, es el corazón del universo de su nuevo álbum “DON KBRN”, el noveno de su carrera. Eladio ha declarado que su intención con esta gira es ofrecer “una experiencia 360 completa”, que conecte a los fans con su música, su visión creativa y su energía en vivo.

Además del tour, Carrión ha generado gran expectativa con el lanzamiento de “Archivos”, una colección de contenido exclusivo que incluye música inédita, material detrás de cámaras y sorpresas para sus seguidores más fieles. Su colaboración “Primer Lugar” junto a Omar Courtz alcanzó el puesto #1 en Puerto Rico, consolidando aún más su liderazgo en la escena urbana.

Eladio Carrión se presentará el próximo 18 de octubre en el Multiespacio Costa 21, trayendo toda la fuerza, visuales y sonido envolvente que están dejando sin palabras a sus fans en Estados Unidos. Será una de las pocas oportunidades para vivir este espectáculo en Sudamérica. Las últimas entradas están disponibles en Teleticket.

