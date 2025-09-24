El talento digital se luce en el Lima Web Fest 2025
Lizeth Atoccsa y otros creadores de contenido peruanos fueron reconocidos por sus innovadoras producciones para plataformas digitales.
Actualizado el: 24 septiembre 25 | 11:45 am
El festival de entretenimiento digital más importante del Perú, Lima Web Fest 2025, celebró su novena edición premiando a los mejores creadores de contenido y proyectos audiovisuales del año. En una ceremonia que reunió a reconocidas figuras de la industria, la joven influencer Lizeth Atoccsa se impuso a referentes como Jorge Ramírez para ganar el premio a “Creadora de Contenido Peruana 2025”.
Organizado por la escuela superior Toulouse Lautrec y con el auspicio nominal del Ministerio de Cultura, el evento se consolida como un espacio clave para el talento digital a nivel internacional. Este año, el festival recibió más de 1,000 proyectos de países como Canadá, Polonia, Brasil, España, Alemania, Irán, Francia y Argentina, demostrando la proyección global de la producción digital en la región.
Un reconocimiento al talento local e internacional
Además del premio a Lizeth Atoccsa, la gala destacó a varios proyectos peruanos que brillaron por su creatividad y calidad técnica. Entre los ganadores nacionales se encuentran:
- Emoliente TV: Ganador de “Mejor Serie (votación online)” y “Mejor Talento Creativo Peruano”.
- Faithfall: Reconocido como “Mejor Videojuego”.
- Sana: Premiado como “Mejor Video Animado”.
- Tinta sobre la piel, Ojo Delator y Desbordados, ganadores en las categorías de “Mejor Short Film”, “Mejor Podcast” y “Mejor Producto Transmedia”, respectivamente.
El Lima Web Fest también rindió un homenaje especial a Christian Palomino, conocido como “el chico de las noticias”, por su estilo fresco e innovador para informar sobre la agenda nacional.
Lista completa de ganadores del Lima Web Fest 2025
Series Web
- Mejor Serie (votación online): Emoliente TV – Perú.
- Mejor Serie Web del Año: Mirror – Polonia.
- Mejor Director: Morgan Ermter – Canadá.
- Mejor Dirección de Arte: Queen Lear – Brasil.
- Mejor Interpretación Masculina: Federico Lehmann – Argentina.
- Mejor Interpretación Femenina: Lauren Collins – Polonia.
- Mejor Edición y Post Producción: Iluminagents season 2 – Canadá.
Videojuegos
- Mejor Videojuego: Faithfall – Perú.
Animación
- Mejor Video Animado: Sana – Perú.
Talento Creativo
- Mejor Short Film: Tinta sobre la piel – Perú.
- Mejor Podcast: Ojo Delator – Perú.
- Mejor Producto Transmedia: Desbordados – Perú.
- Mejor Talento Creativo Peruano: Emoliente TV – Perú.
Creadores de contenido digital
- Mejor Contenido Deportivo: A Presión.
- Mejor Contenido de Noticias: La Encerrona.
- Mejor Contenido Cultural: Aldo Bartra.
- Mejor Contenido Tecnológico: Diego Quiroz.
- Creadora de Contenido Peruana 2025: Lizeth Atoccsa.