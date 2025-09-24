El festival de entretenimiento digital más importante del Perú, Lima Web Fest 2025, celebró su novena edición premiando a los mejores creadores de contenido y proyectos audiovisuales del año. En una ceremonia que reunió a reconocidas figuras de la industria, la joven influencer Lizeth Atoccsa se impuso a referentes como Jorge Ramírez para ganar el premio a “Creadora de Contenido Peruana 2025”.

Organizado por la escuela superior Toulouse Lautrec y con el auspicio nominal del Ministerio de Cultura, el evento se consolida como un espacio clave para el talento digital a nivel internacional. Este año, el festival recibió más de 1,000 proyectos de países como Canadá, Polonia, Brasil, España, Alemania, Irán, Francia y Argentina, demostrando la proyección global de la producción digital en la región.

Un reconocimiento al talento local e internacional

Además del premio a Lizeth Atoccsa, la gala destacó a varios proyectos peruanos que brillaron por su creatividad y calidad técnica. Entre los ganadores nacionales se encuentran:

Emoliente TV: Ganador de “Mejor Serie (votación online)” y “Mejor Talento Creativo Peruano” .

Faithfall: Reconocido como “Mejor Videojuego” .

Sana: Premiado como “Mejor Video Animado” .

Tinta sobre la piel , Ojo Delator y Desbordados , ganadores en las categorías de “Mejor Short Film” , “Mejor Podcast” y “Mejor Producto Transmedia” , respectivamente.

El Lima Web Fest también rindió un homenaje especial a Christian Palomino, conocido como “el chico de las noticias”, por su estilo fresco e innovador para informar sobre la agenda nacional.

Lista completa de ganadores del Lima Web Fest 2025

Series Web

Mejor Serie (votación online): Emoliente TV – Perú.

Mejor Serie Web del Año: Mirror – Polonia.

Mejor Director: Morgan Ermter – Canadá.

Mejor Dirección de Arte: Queen Lear – Brasil.

Mejor Interpretación Masculina: Federico Lehmann – Argentina.

Mejor Interpretación Femenina: Lauren Collins – Polonia.

Mejor Edición y Post Producción: Iluminagents season 2 – Canadá.

Videojuegos

Mejor Videojuego: Faithfall – Perú.

Animación

Mejor Video Animado: Sana – Perú.

Talento Creativo

Mejor Short Film: Tinta sobre la piel – Perú.

Mejor Podcast: Ojo Delator – Perú.

Mejor Producto Transmedia: Desbordados – Perú.

Mejor Talento Creativo Peruano: Emoliente TV – Perú.

Creadores de contenido digital