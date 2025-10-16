A partir del 21 de octubre podrás presentar tu solicitud para el retiro de tu AFP, y las fechas dependerán del último dígito de tu DNI. Si estás afiliado y cuentas con fondos disponibles, podrás retirar hasta 4 UIT (S/21 400) de tus ahorros. Y si estás pensando en aprovechar ese dinero para hacerlo crecer, una excelente alternativa es invertir en factoring con Prestamype.

A través de esta modalidad, puedes invertir en facturas por cobrar de empresas reconocidas del Perú, ayudando a las mypes a obtener liquidez mientras tú generas ganancias en el corto plazo. Además, puedes empezar desde solo S/100 y contarás con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI, lo que te brinda seguridad y confianza en tu inversión.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring se ha convertido en una excelente opción para invertir el dinero de tu AFP, pero ¿sabes exactamente cómo funciona? Este mecanismo ocurre cuando una empresa que ha vendido a crédito decide adelantar el cobro de sus facturas, obteniendo liquidez inmediata sin esperar los tradicionales 30, 60 o 90 días que tardan sus clientes en pagar. Ese adelanto proviene de inversionistas, quienes compran total o parcialmente las facturas a cambio de un rendimiento atractivo.

¿Y quién paga finalmente al inversionista? El cliente de la empresa que solicitó el factoring es quien se encarga de cancelar la factura junto con los intereses correspondientes. En otras palabras, al invertir en factoring estarás financiando operaciones de medianas y grandes empresas peruanas de diversos sectores —como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud o Honda— y recibiendo tus ganancias directamente de ellas.

Beneficios de invertir en factoring

Con Prestamype puedes hacer crecer el dinero de tu AFP invirtiendo en factoring desde solo S/100. Esta Fintech peruana, con más de 8 años de trayectoria, ha consolidado una sólida comunidad de más de 8 000 inversionistas activos, quienes han financiado más de S/1 600 millones en operaciones y obtenido ganancias que superan los S/210 millones.

Al invertir en factoring con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Puedes comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Experiencia : Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Regístrate y empieza a rentabilizar tu AFP

Hacer crecer el dinero de tu AFP es más sencillo de lo que imaginas: solo necesitas S/100 para empezar. Con Prestamype, puedes invertir de manera fácil, rápida y segura siguiendo estos 3 simples pasos:

Registro : Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.

Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

No dejes pasar la oportunidad de sacar mayor provecho a tu AFP. Regístrate en la plataforma de Prestamype y comienza a generar ingresos de forma segura, con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.