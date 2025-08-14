¿Quieres que tu dinero genere más ganancias, pero aún no decides dónde invertir? Si buscas empezar con montos pequeños y obtener resultados en el corto plazo, Prestamype tiene la opción ideal para ti: invertir en factoring. Esta alternativa puede brindarte rentabilidades de hasta 22% anual, superando a depósitos a plazo fijo o fondos mutuos. Lo mejor es que no necesitas grandes sumas: puedes comenzar desde solo S/100 o $25, todo de manera 100% online.

¿Qué es la inversión en factoring?

Para comprender esta inversión, primero hay que saber cómo funciona. El factoring es un mecanismo mediante el cual las empresas que venden a crédito pueden adelantar el cobro de sus facturas y así obtener liquidez inmediata, evitando esperar 30, 60 o 90 días hasta que sus clientes realicen el pago.

Ese adelanto proviene de personas interesadas en invertir para hacer crecer su capital. Estas adquieren parcial o totalmente dichas facturas, recibiendo a cambio una rentabilidad. Así, apoyan financieramente a las pymes mientras generan ingresos para sí mismos.

¿Y quién paga al inversionista? El pago lo realiza directamente el cliente de la empresa que solicitó el factoring, abonando el monto de la factura más los intereses. Estos pagadores suelen ser medianas y grandes compañías peruanas de diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

Beneficios de invertir en factoring

Invertir en factoring con Prestamype ofrece múltiples beneficios: es un proceso rápido, claro y completamente online desde su página web. Entre sus principales ventajas destacan:

Bajo monto de entrada : Comienza a invertir desde solo $25 o S/100.

Alta rentabilidad : Obtén hasta un 22% anual, superando a otras alternativas tradicionales.

Plazos flexibles : Recupera tu inversión entre 15 y 180 días.

Diversificación inteligente : Invierte en facturas de empresas reconocidas de diferentes sectores, reduciendo el riesgo de tu portafolio.

Respaldo sólido : Cada operación está respaldada por un título valor registrado en CAVALI.

Trayectoria : Prestamype está inscrita en el Registro Central de Valores y Liquidaciones (CAVALI) y en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Invierte de forma segura, rentable y sencilla con Prestamype, una de las Fintech líderes en el país. Para conocer cuánto podrías ganar, SIMULA TU INVERSIÓN EN 1 MINUTO, AQUÍ.