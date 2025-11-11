¿Recibirás el depósito de tu CTS en noviembre de 2025? Con la aprobación del retiro del 100%, muchos peruanos dispondrán de liquidez extra. En lugar de gastarla, una alternativa inteligente es invertir en factoring, una opción que permite rentabilizar tu dinero a corto plazo financiando facturas por cobrar.

Prestamype, una de las Fintech líderes del país, te brinda la oportunidad de invertir desde solo S/100 o $25, con una rentabilidad de hasta 22% anual y el respaldo de títulos valores registrados en CAVALI.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es una herramienta financiera que permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas, evitando esperar 30, 60 o 90 días para recibir el pago. Este adelanto lo realizan inversionistas que buscan rentabilizar su dinero adquiriendo parte o la totalidad de esas facturas a cambio de un retorno atractivo.

Si decides invertir en factoring, el pago te lo realiza el cliente de la empresa que solicitó el servicio de factoring, es decir, medianas y grandes compañías peruanas como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud o Honda, entre otras.

Al financiar facturas emitidas a estas empresas, brindas liquidez inmediata a las MYPES y, al mismo tiempo, haces crecer tu dinero. Una excelente opción para rentabilizar tus ahorros. Descubre cuánto podrías ganar invirtiendo desde S/100 AQUÍ.

Beneficios de invertir en factoring

A diferencia de otras alternativas, invertir en factoring te permite comenzar con montos bajos (desde S/100) y con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Además, Prestamype garantiza seguridad y experiencia: con más de 8 años en el mercado, más de 8,000 inversionistas activos y más de S/1,600 millones invertidos, ha generado ganancias que superan los S/210 millones.

Conoce a continuación los principales beneficios de invertir en factoring:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir con tan solo S/ 100 o $25.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Trayectoria : Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Regístrate y multiplica tu CTS

Aprovecha el depósito de tu CTS e invierte tu dinero de manera inteligente. Solo debes registrarte en Prestamype y comenzar a generar ingresos extra en tres sencillos pasos:

Registro : Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.

Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Convierte rápidamente S/100 de tu CTS en más ganancias e inviértelos en lo que tú decidas. Comienza a invertir en factoring y aprovecha al máximo este próximo depósito. Regístrate ahora en la web de Prestamype AQUÍ.