¿Estás pensando en ampliar tu vivienda, culminar una obra pendiente o empezar, al fin, la casa que has tenido en mente por tanto tiempo? En muchos casos, el reto no está en el proyecto, sino en conseguir un financiamiento que se ajuste a tu situación y te permita avanzar sin complicaciones.

Contar con capital a tiempo puede ser clave para no detener tus planes. Hoy existen opciones diseñadas para cubrir gastos en materiales, mano de obra o equipamiento, sin trámites engorrosos ni filtros restrictivos. Prestamype es una fintech peruana que brinda préstamos para construcción con condiciones flexibles y tasas competitivas, pensadas para impulsar proyectos reales y concretos.

¿Qué es el préstamo para construcción de Prestamype?

El préstamo para construcción de Prestamype está pensado para quienes necesitan capital para edificar, ampliar o remodelar su vivienda. Este financiamiento permite cubrir costos como la compra de materiales, la adquisición de herramientas o el pago de mano de obra especializada.

Se trata de un crédito que destaca por ofrecer montos importantes y tasas competitivas, con un proceso de evaluación más flexible. Incluso personas en Infocorp o sin historial crediticio pueden acceder a este préstamo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por Prestamype.

Beneficios del préstamo para construcción

Solicitar un préstamo para construcción requiere hacerlo con una entidad que ofrezca experiencia, respaldo y transparencia en sus procesos. Prestamype está inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019) y cuenta con una trayectoria sólida en el mercado financiero peruano, lo que la convierte en una opción confiable para quienes buscan un financiamiento seguro y formal.

Entre los principales beneficios del préstamo para construcción se encuentran:

Montos altos : desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

Tasa de interés mensual : desde 1.05%.

Plazos de pago : desde 1 hasta 6 años, con opción de renovación previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible : no descarta por estar en Infocorp o no contar con historial crediticio.

Desembolso rápido : en promedio, 15 días.

Cronogramas a medida : el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Trayectoria : Prestamype pertenece a P2P Finance Consulting SAC y cuenta con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder a este préstamo, el interesado debe contar con un inmueble que funcione como garantía. Este puede ser una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial, y debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Además, el inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco, y encontrarse libre de problemas legales, multas, gravámenes o afectaciones en la municipalidad o en los Registros Públicos.

Da el siguiente paso y solicita tu préstamo

¿Listo para empezar tu proyecto? Solicita tu préstamo para construcción con Prestamype. Ingresa aquí y descubre si pre-calificas en menos de 1 minuto.

En caso desees recibir una atención presencial, te invitamos a agendar una cita presencial en nuestro módulo de atención en Plaza Norte, donde podrás recibir asesoría personalizada y resolver todas tus dudas. Nos encuentras en Av. Alfredo Mendiola 1400, San Martín de Porres 15311 – Plaza Norte – galería norte 1er nivel, con atención de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., para acompañarte en cada paso de tu financiamiento.