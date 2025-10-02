Construye tu casa soñada con un préstamo de S/ 300 mil a una tasa desde 1.19 % mensual
Haz realidad la construcción o remodelación de tu hogar con un préstamo flexible. Accede a montos de hasta S/2 millones con una evaluación ágil.
Construir o remodelar tu casa ya no tiene por qué ser un sueño lejano. Aunque muchas familias en Perú enfrentan barreras para acceder a créditos tradicionales —ya sea por historial crediticio o por exigencias bancarias— hoy existen alternativas más accesibles y flexibles.
Un préstamo para construcción es la solución ideal para financiar tu vivienda sin complicaciones. Prestamype, Fintech peruana experta en este tipo de financiamiento, te ofrece montos desde S/ 15 mil hasta S/2 millones con tasas desde 1.19% mensual. Lo mejor de todo es que puedes pre-calificar en cuestión de minutos y recibirás una atención personalizada por parte de nuestros asesores.
Con evaluaciones rápidas y plazos adaptados a tus necesidades, esta alternativa te permite dar el gran paso hacia la casa que siempre imaginaste.
Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype
Prestamype se ha posicionado como una de las Fintech más confiables del sector financiero peruano, gracias al respaldo de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) y Salkantay VC. Desde su fundación en 2017, ha acompañado a más de 6500 peruanos, consolidando una trayectoria marcada por la transparencia y el impacto positivo.
Hoy, con su préstamo para construcción de vivienda, pone a disposición de los solicitantes una serie de beneficios diseñados para facilitar el acceso al financiamiento:
- Montos elevados: Desde S/ 15,000 hasta S/ 2 ‘000,000.
- Tasa de interés competitiva: Desde 1.19 % mensual.
- Plazos de pago flexibles: Desde 1 hasta 6 años, con posibilidad de renovación.
- Evaluación flexible: No se descarta a solicitantes por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: En un promedio de 15 días.
- Cronogramas personalizados: Opciones para amortizar el capital según las necesidades del cliente.
Haz posible la casa que siempre soñaste. Descubre si pre-calificas a un préstamo para construcción con Prestamype y accede a una tasa atractiva desde hoy mismo AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Para acceder al préstamo para construcción de Prestamype debes cumplir con los siguiente requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
Descubre si pre-calificas a un préstamo para construcción en menos de 1 minuto y haz realidad tu casa soñada, AQUÍ.