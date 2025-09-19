Construye tu casa soñada con un préstamo de S/ 100 mil a una tasa desde 1.19 % mensual
Haz realidad la construcción o remodelación de tu casa con un préstamo flexible y a tu medida. Accede a montos de hasta S/ 2 millones con una evaluación ágil y sin trámites difíciles.
Si quieres construir o remodelar tu casa, pero el dinero es un obstáculo, hoy existen soluciones que hacen posible tu proyecto. Muchas familias en el Perú no logran acceder a los créditos tradicionales porque los bancos exigen demasiados requisitos o porque tienen problemas en su historial crediticio. Sin embargo, ahora hay opciones más accesibles que ofrecen montos altos y condiciones justas, para que más personas puedan cumplir el sueño de tener una vivienda adecuada.
Una de esas alternativas es el préstamo para construcción, diseñado para quienes necesitan financiamiento sin tanta complicación. Prestamype, Fintech peruana especializada en este tipo de préstamos, te permite acceder a montos de hasta S/ 2 millones con una tasa mensual desde 1.19 %, incluso si estás en Infocorp o no cuentas con historial crediticio.
Gracias a un proceso de evaluación ágil y plazos flexibles, podrás dar el paso que necesitas y convertir tu proyecto de vivienda en una realidad.
Beneficios de un préstamo seguro y flexible
Prestamype se ha posicionado como una Fintech sólida y de confianza en el sistema financiero peruano, respaldada por instituciones de prestigio como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) y Salkantay VC. Desde su creación en 2017, gracias a su experiencia y alianzas estratégicas, ha brindado apoyo a más de 6 500 peruanos. Hoy, amplía su alcance con su préstamo para construcción de vivienda, ofreciendo beneficios clave para quienes buscan financiar su proyecto como:
- Montos elevados: Desde S/ 15,000 hasta S/ 2 ‘000,000.
- Tasa de interés competitiva: Desde 1.19 % mensual.
- Plazos de pago flexibles: Desde 1 hasta 6 años, con posibilidad de renovación.
- Evaluación accesible: No se descarta a solicitantes por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: En un promedio de 15 días.
- Cronogramas personalizados: Opciones para amortizar el capital según las necesidades del cliente.
Gracias a estos beneficios, Prestamype se presenta como una opción confiable y práctica para quienes necesitan financiamiento ágil y sin complicaciones.
Requisitos para acceder al préstamo
Para acceder a este préstamo, es necesario contar un inmueble como garantía. Puede ser una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial, siempre que esté inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). La propiedad debe estar ubicada en zonas metropolitanas de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco. Asimismo, el bien no debe presentar cargas ni observaciones legales en la municipalidad ni en registros públicos.
Prestamype pone a tu alcance un proceso claro y sencillo, diseñado para que más personas accedan a financiamiento sin trámites complicados. Así, construir o remodelar tu vivienda se convierte en una meta posible.
¿Quieres dar el siguiente paso? Haz clic AQUÍ y descubre si pre-calificas al préstamo en menos de 1 minuto.