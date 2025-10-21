¿Te gustaría ver crecer tu dinero sin tener que esperar años? Invertir es una de las formas más efectivas de hacerlo, aunque muchas personas aún piensan que se necesita mucho capital para empezar. ¡Nada más lejos de la realidad! Hoy puedes iniciar tu camino como inversionista con tan solo S/100 y obtener una rentabilidad atractiva.

Si bien los depósitos a plazo fijo o los fondos mutuos siguen siendo opciones conocidas, existen alternativas más rentables y dinámicas, como el factoring. En este ámbito, Prestamype se ha consolidado como una de las principales plataformas en el Perú. Esta Fintech permite invertir en factoring con montos accesibles, ofreciendo seguridad y confianza al trabajar con empresas sólidas y bien posicionadas en el mercado peruano.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es una solución financiera que brinda a las empresas la posibilidad de obtener liquidez inmediata por sus ventas a crédito. En lugar de esperar semanas o meses para cobrar sus facturas —ya sea en 30, 60 o 90 días—, las empresas pueden adelantar ese dinero mediante el factoring, asegurando un flujo de caja constante y la continuidad de sus operaciones.

¿Y de dónde provienen esos fondos? Ahí es donde tú participas como inversionista en Prestamype. Al invertir en factoring, financias el adelanto de esas facturas, adquiriendo una parte o el total de su valor. Luego, al momento del pago por parte del cliente de la empresa, recibes tu inversión junto con una rentabilidad acordada.

Lo mejor es que los deudores de estas facturas suelen ser empresas medianas y grandes del Perú, sólidas y reconocidas en el mercado, como Jockey Plaza, Engie, Cencosud y Honda, entre otras.

Beneficios de invertir en factoring

Invertir en factoring con Prestamype brinda múltiples beneficios que la convierten en una alternativa atractiva, segura y rentable, ideal para quienes desean iniciarse en el mundo de las inversiones con un monto accesible.

A continuación, te presentamos las principales ventajas:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir con tan solo $25 o S/ 100.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Trayectoria : Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Regístrate en minutos y haz crecer tu dinero

Da el primer paso creando una cuenta gratis en la plataforma de Prestamype; sigue estos pasos:

Registro : Regístrate en la web AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Invierte de manera inteligente en factoring y haz que tus ahorros generen más con Prestamype. Regístrate hoy en su página web AQUÍ y obtén una rentabilidad atractiva, respaldada por un título valor inscrito en CAVALI.