La música latina celebra un hito trascendental: Carlos Vives, ícono del vallenato colombiano, y la legendaria agrupación salsera Grupo Niche se unen por primera vez para presentar una poderosa nueva versión de “La Tierra del Olvido”, el himno que redefinió el vallenato moderno hace tres décadas. Esta colaboración forma parte del lanzamiento del álbum conmemorativo “La Tierra del Olvido – 30 Años (Remastered & Expanded)”, una edición conmemorativa que celebra tres décadas de uno de los discos más emblemáticos de la música latinoamericana.

Carlos Vives y Grupo Niche, dos símbolos indiscutibles de identidad musical y orgullo colombiano, ofrecen una interpretación vibrante, emotiva y renovada de “La Tierra del Olvido”, canción que marcó un antes y un después en el sonido caribeño. La nueva versión fue presentada en primicia durante la gran serenata por los 500 años de Santa Marta, interpretada en vivo frente a más de 100 mil personas junto al mar Caribe.

“La Tierra del Olvido” nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical: el de la salsa. Es una celebración a lo que somos como colombianos, a nuestra diversidad, a nuestra riqueza cultural, comentó Carlos Vives.

Esta colaboración no solo representa un hito para ambos artistas, sino también para la historia musical de Colombia. En una época donde las fusiones son moneda corriente, esta versión de La Tierra del Olvido trasciende lo comercial: es un acto simbólico de unión entre dos géneros que han conquistado el mundo, el vallenato renovado de Vives y la salsa.

En medio de esta conmemoración, Carlos Vives confirma su esperado regreso al Perú como parte de su gira internacional “El Rock De Mi Pueblo Vive”, con un único concierto el próximo 10 de octubre en el Multiespacio Costa 21.

Esta gira es un homenaje al movimiento que el intérprete de “Carito” gestó en los años 90 y con el que lideró a una nueva generación de músicos y artistas que siguieron su huella, apostándole a la música local y a los sonidos de la colombianidad, enmarcados dentro de un concepto al que denominó “El Colombian Pop”. Las últimas entradas están a la venta en Teleticket.