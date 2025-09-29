Carlos Vives volvió a hacerlo: con la fuerza de sus raíces, la alegría de su tierra y el alma vallenata en cada nota, el ícono colombiano se presentó en el célebre ciclo Tiny Desk Concerts de NPR. Esta actuación especial, parte de la serie El Tiny por el Mes de la Herencia Hispana, coincidió con la celebración de los 30 años del disco que cambió su carrera y la historia de la música latina: La tierra del olvido. Y como si fuera poco, el mismo espíritu festivo y poderoso de este show llegará al Perú el próximo 10 de octubre en el Multiespacio Costa 21, como parte de su gira internacional “El rock de mi pueblo vive”.

Acompañado por su banda La Provincia, Vives hizo un viaje musical que honró tanto a los grandes juglares del vallenato como Alejo Durán y Leandro Díaz, como a esa fusión que dio origen a su inconfundible estilo: una mezcla de tradición, modernidad y Caribe. El repertorio del Tiny Desk incluyó versiones de clásicos como Pa’ Mayte, Agua, Ella, Fruta fresca y, por supuesto, La tierra del olvido.

La intimidad del formato convirtió el pequeño estudio de Washington en toda una fiesta que potenció la conexión entre el artista, su banda y el público que ha acompañado su recorrido artístico. , Con cada canción, Carlos Vives llenó el espacio de calidez, carisma y energía, logrando un ambiente cargado de sentimiento, donde las sonrisas, las palmas y los coros espontáneos de los presentes acompañaron una puesta en escena sencilla pero profundamente vibrante.

La fiesta que se vivirá en Lima promete ser inolvidable: una explosión de baile, color, sabor y alegría con todos los ingredientes del sonido colombiano que ha marcado generaciones. La noche del 10 de octubre en Multiespacio Costa 21 será una celebración de tres décadas de legado musical y del presente poderoso de un artista que sigue traspasando fronteras y conectando culturas a través de su música.