El Perú vive una situación alarmante: aumentan las extorsiones, la violencia y la inseguridad en las calles, y el riesgo más grave es que empecemos a verlo como algo normal. Cuando las agresiones o los feminicidios dejan de conmovernos, es porque algo profundo está fallando. Solo en 2024 se registraron 156 feminicidios y más de 138 mil casos de violencia atendidos en los Centros de Emergencia Mujer. Además, el 65 % de las peruanas ha sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida, según el INEI. Revertir esta realidad exige una respuesta colectiva, urgente y sostenida.

Por eso, CARE Perú organiza la caminata solidaria “Dame esos 5K”, una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía para seguir financiando programas de prevención de violencia y empoderamiento económico de mujeres en distintas regiones del país.

“Ninguna mujer debe vivir con miedo en ningún país y mucho menos en el Perú. Luchar contra la violencia hacia la mujer es una tarea permanente y cada vez más desafiante y no podemos bajar la guardia. Por el contrario, hay que convocar a más personas para superar por completo y desterrar esta dura realidad”, afirmó Marilú Martens, directora de CARE Perú.

¿Cómo participar?

La caminata se desarrollará este domingo 9 de noviembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Av. Arequipa (altura del Parque Washington). Para participar solo hay que ingresar a https://classic.joinnus.com/events/sports/lima-caminata-dame-esos-5k-71556 o ingresar a la página de Joinuss y buscar la caminata “Dame esos 5K”.

Con un aporte solidario de solo S/ 50, cada participante obtendrá su kit de participación. CARE Perú espera convocar a más de 1 000 personas, entre familias, runners y empresas comprometidas con el propósito.

Durante el recorrido de 5 kilómetros, los asistentes vivirán una experiencia significativa en un espacio de unión, compromiso y solidaridad. La caminata contará con stands informativos, puntos de hidratación y venta de alimentos, ofreciendo un ambiente seguro y acogedor para compartir en familia. Será una jornada para caminar juntos por un mismo propósito: erradicar la violencia y construir un país donde todas las niñas y mujeres vivan libres y seguras.

La actividad contará con la presencia de Gisela Valcárcel, embajadora de CARE Perú, el soporte de APOYO Comunicación, y la participación de figuras públicas comprometidas con el mensaje de igualdad y respeto.

Con más de 55 años de trabajo en el país, CARE Perú reafirma su compromiso por un futuro libre de violencia. “Dame esos 5K” busca convertir la caminata en un punto de encuentro entre ciudadanía, empresas y organizaciones que apuestan por un cambio real.