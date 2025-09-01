Por iniciativa del Presidente del Directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza, junto al Directorio y el impulso de la Gerencia Mancomunada, así como de la Junta General de Accionistas, se inauguró una moderna Oficina de Inclusión Amazónica en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicada en la frontera con Colombia.

Es la primera vez que una Caja Municipal de Ahorro y Crédito llega a esta zona, que ha sido históricamente olvidada por el Estado peruano. Caja Huancayo refirma su compromiso con la inclusión financiera y desarrollo social, brindando mayores facilidades a los pobladores para acceder a servicios financieros seguros y de calidad.

Asimismo, en el marco de su compromiso con la sostenibilidad como miembro signatario de la Red para el Financiamiento de la Amazonia y sentido de responsabilidad social por el desarrollo de las comunidades amazónicas, realizó junto con la Fundación Caja Huancayo, la entrega de un importante donativo. El aporte consistió en la entrega de laptops para los docentes del IE N°601014 República del Perú, pantallas led, pizarras blancas, equipo de sonido y mejoramiento del complejo deportivo de la Institución educativa.

También, se hizo entrega de equipos para atenciones médicas, pediatría, servicio de odontología, equipo tecnológico para el área administrativa y staff del personal de salud, así como el mejoramiento de la infraestructura del Centro de Salud comunitario de Santa Rosa de Loreto, con el objetivo de fortalecer la atención y mejorar las condiciones educativas de niños y jóvenes.

El acto protocolar contó con la presencia de autoridades locales, funcionarios de la Institución Educativa y del Centro médico comunitario, la Junta General de Accionistas, el Directorio, Gerencia Mancomunada de la entidad financiera, representantes de la Fundación Caja Huancayo y la comunidad, quienes destacaron la importancia de contar con un servicio financiero cercano que contribuirá al progreso económico de la isla.

De esta manera Caja Huancayo con 37 años de vida institucional, continúa consolidándose como la Caja del Perú, acercando sus servicios a cada rincón del territorio nacional y contribuyendo activamente al desarrollo sostenible de las comunidades.