Lima se prepara para vibrar nuevamente al ritmo de la cumbia tropical con la llegada de Américo, uno de los artistas más reconocidos de Chile y de gran trayectoria internacional. El cantante regresa a nuestro país para reencontrarse con el público peruano que siempre lo ha acompañado en cada etapa de su carrera, el 31 de octubre en La Catedral de la Cumbia.

Conocido por su inconfundible voz y su capacidad de transmitir emoción en cada interpretación además de una exitosa trayectoria que abarca más de dos décadas, Américo se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la música tropical en Latinoamérica, conquistando escenarios en distintos países y acumulando una legión de seguidores que corean éxitos como “Te vas”, “Traicionera” y “Embrujo”, entre muchos otros.

El esperado concierto en Lima promete ser una experiencia inolvidable, donde el artista recorrerá lo mejor de su repertorio y hará cantar y bailar a todos los asistentes con ese estilo único que lo ha convertido en un referente de la cumbia romántica.

El gran regreso de Américo se vivirá en un escenario a la altura: La Catedral de la Cumbia, ubicada en pleno Centro Histórico de Lima. Una puesta en escena imponente, sonido de última generación y la magia de los éxitos que han marcado generaciones se combinarán para dar vida a una verdadera fiesta tropical.

Este espectáculo será una noche histórica en la música tropical, un show imperdible que hará vibrar a Lima de principio a fin. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster (https://www.ticketmaster.pe/event/el-rey-de-la-cumbia-americo-venta-general).

DATOS:

AMÉRICO EL REY DE LA CUMBIA REGRESA A LIMA

DÍA: 31 de octubre

LUGAR: Catedral de la Cumbia

ENTRADAS: Ticketmaster (https://www.ticketmaster.pe/event/el-rey-de-la-cumbia-americo-venta-general).