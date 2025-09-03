El pasado sábado 30 de agosto miles de asistentes se reunieron en la nueva locación para conciertos denominada Arena Monumental donde un cartel de lujo se presentó en el impresionante escenario que Longplay Entertaiment instaló para presentar la cuarta edición del primer festival urbano del país, el All Music Fest.

La inauguración del nuevo Arena Monumental de Universitario fue a lo grande, con una logística impecable, tecnología y pantallas led de primer nivel y un impresionante show de pirotecnia fue el colofón para la cuarta edición de All Music Fest. Importante mencionar que este evento contó con el apoyo municipal y policial acorde a un evento internacional en el distrito de Ate.

Las presentaciones de Tommy Alva, JP El Chamaco y Atina fueron muy aplaudidas por el respetable y calentaron el ambiente para que Emil La Causa confirme que es uno de los artistas peruanos más importantes del género.

Luar la L subió al inmenso escenario de All Music Fest 4 para cantar sus mejores canciones entre ellas: “Yogurcito Remix”, “Los Rockstars no van al cielo”, Bonnie and Clyde remix”·y “Caile”, entre otros.

Beéle fue sin duda el más esperado de la jornada y con hits como “La Plena”, “No tiene Sentido”, “Si Te Pillara” se metió al bolsillo a los asistentes y fieles seguidores del primer festival urbano del país.

La conducción del evento estuvo a cargo de verdaderas reinas de belleza, por un lado, la carismática y siempre radiante actriz Francisca Aronsson y la modelo peruana radicada en Miami, Luren Márquez quien además estuvo acompañada de la Miss Universo República Dominicana Celinee Santos.

All Music Fest 4 fue una auténtica fiesta siempre con la vanguardia del sonido urbano del mundo, un evento que sin duda se ha convertido en uno de los imprescindibles de la región.