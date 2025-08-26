Lima 26 de agosto de 2025.- La impresionante puesta en escena de All Music Fest 4 ya está al 90% y se hacen las últimas pruebas de sonido y luces para el esperado regreso del más importante evento de música urbana de la región. Longplay Entertaiment ha recibido la autorización del mismo alcalde Ate, Franco Vidal quien en sus redes sociales ha confirmado que el evento se llevará a cabo sin ningún problema este sábado 30 de agosto en la Explanada Monumental.

“Tengo en mis manos la autorización para la empresa LongPlay Entertainment, que es la empresa que trae al señor artista Beéle, evento que va a tener cita aquí este sábado 30 en la Arena Monumental de Ate, así que ya saben todos los amigos que tienen su entrada, es un evento que cuenta con todas las garantías municipales, así que ya saben hay permiso para el concierto”, menciona el burgomaestre en un video transmitido en Tik Tok.

LongPlay Entertaiment a cargo de su CEO Pol Liza, ha colgado el cartel de SOLD OUT del evento urbano más esperado del año, Beéle y Luar La L encabezan el cartel de la cuarta edición del reconocido All Music Fest que se llevará a cabo el 30 de agosto en la Arena Monumental.

El concierto contará con dos bellas presentadoras internacionales Lúren Marquez la modelo y ex reina de belleza radicada en Miami es una de las grandes personalidades latinas en los Estados Unidos y Francisca Aronsson, la actriz peruana con mayor proyección internacional figura de muchas producciones de Netflix y Amazon Prime.

All Music Fest 4 promete la más espectacular puesta en escena y los artistas más sonados del urbano mundial teniendo como cabezas de cartel esta vez al colombiano Beéle y al ícono puertorriqueño Luar La L quienes se sumarán a Emil La Causa, DJ Marco Acevedo, JP El Chamaco, Tommy Alva y Atina además de los mejores DJs que calentarán los intervalos durante el épico evento.

Beéle vuelve a Lima para ser la cabeza de cartel del All Music Fest 4 después de acumular en España 21 semanas en la lista oficial de canciones con su sencillo “Mi refe” (X3 platinos), con su canción “Frente al mar” 31 semanas en la lista oficial de ventas (Platino) y con “Sobelove” 9 semanas en la lista oficial de ventas y presenta ahora su nuevo disco denominado “Borondo” con 26 canciones que incluye grandes colaboraciones con estrellas como Marc Anthony y Carla Morrison. Beéle ya suma en su repertorio colaboraciones con artistas de la talla de Maluma, Arcangel, Nicky Jam, Piso 21, TINI, Lenny Tavárez y Feid.

Raúl Armando del Valle Robles (Carolina, Puerto Rico; 29 de mayo de 2000), es conocido artísticamente como Luar la L, un rapero, cantante y compositor puertorriqueño de reguetón, rap, hip hop y trap latino, ha colaborado con grandes de la industria como Bad Bunny y Farruko y ha grabado también con Alex Gárgolas, Nio Garcí,a Darrell y Brytiago, entre otros.

All Music Fest 4 reunirá nuevamente a miles de fans del festival que disfrutarán de un evento de primer nivel en un escenario impresionante con la mejor tecnología de luces y sonido, además de muchas actividades y activaciones que hacen que los asistentes vivan una autentica experiencia festivalera en todos los sentidos.

