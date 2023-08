Sobrevivientes Capítulo Diecisiete: ¡Lo tenía todo planeado! Celebi le tiende una trampa a Cemre

En el décimo séptimo capítulo de Sobrevivientes nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

Esta vez, el capítulo diecisiete de la serie abre con la presencia de la policía en la casa de Ozan. Celebi le hace creer a todo el mundo que Cemre tiene una relación extramatrimonial con el periodista y lleva a la policía para que le devuelva a su hija. Pese a que Cemre lucha por no entregar a su hija, Gunez le pide que la regrese con su padre, luego de escucharlo amenazar a su madre. “Eres un desastre para quienes te rodean. Incluida mi hija. Haces todo para perderla para siempre”.

Ruya llega después del incidente y su prima le cuenta que Celebi se llevó a la niña. Ellas van a un hotel para que se puedan quedar en el lugar, pero descubren que todas las tarjetas de Ruya están bloqueadas. Tras salir del lugar se encuentran con Omer y Ozan. Ellos les proponen quedarse en una vieja casa del periodista. “A nosotros no nos importa meternos en problemas por ayudar y hacer el bien”, les comentan los hombres. Como no tienen otro lugar en el cual quedarse, las mujeres aceptan.

Finalmente, cuando Omer se fue a traer algunos productos para dejarle a Cemre, los hombres de Iskender lo golpean fuertemente como amenaza por haber envenenado a su jefe. El hermano de Celebi le da una advertencia. “Puedo hacer que mueras, pero no seré un asesino. No te conviertas en la víctima de un asesinato en el que no atraparán al responsable”, le dice para luego dejarlo tirado en la calle.

