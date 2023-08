El Costo del Amor Capítulo Siete: Serkan salva a Eda de hablar frente a la prensa

En su segunda semana, “El costo del amor” está generando mucha expectativa entre los televidentes. La nueva novela turca que se emite por Latina habla sobre el amor, la pasión, intriga y muchos otros temas que dejarán atrapado a su público todos los días desde las 4:00 PM.

En este séptimo capítulo, Eda se arma de valor y quiere hablar con la prensa debido a los rumores por el contrato de compromiso que tiene con Serkan Bolat. Sin embargo, él la detiene y la salva de ese incómodo momento. “Gracias por haberme salvado de la prensa”, le dice la protagonista cuando están en el carro.

Durante el camino de regreso, los protagonistas se sinceran entre ellos y empiezan a hablar más a detalle sobre su relación. Eda le comenta a Serkan que Selim lo estaba esperando para hablar con él. Lejos de molestarse, el protagonista la tranquiliza y le indica que después puede hablar con ella. Para hacerla sentir mejor, Serkan le resta importancia al premio que debía recibir, pero que no pudo por salvar a Eda. “No tengo lugar para más premios“. Además, él reconoce su valentía por querer hablar con la prensa. “Lo hice por ti. Te armaste de valor para hablar con los paparazzi por mí”.

En la oficina, Eda se compromete con el señor Friket para realizar un complicado requerimiento. Serkan no está de acuerdo con lo que hizo la mujer, por lo que pretende que ella se arrepienta de su decisión. Él le da solo cinco horas para que logre el requerimiento sin ayuda. “Aprenderás tu lección y luego regresarás para que te disculpes con el equipo”. Ella no se da por vencida y asegura que conseguirá el proyecto. “Eres un hombre odioso Serkan Bolat”, finaliza diciendo.

El capítulo termina con un tenso momento entre Eda y Selim. La protagonista le pregunta a la ex de su novio por la fecha que este tiene reservada para faltar a la oficina. Selim no le quiere decir el motivo. “Eso es algo que solo me lo confesó a mí. Él comparte cosas especiales solo con la gente que considera especial”, le contesta con malicia.

No te pierdas los capítulos de "El costo del amor", por Latina.