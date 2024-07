El 2018 está a punto de llegar a su fin y muchas personas se preparan para recibir el año nuevo de la mejor manera, en medio de grandes fiestas y celebraciones. Es por eso que fuimos tras algunos miembros de la farándula para que nos cuenten sus secretos para vencer a la resaca, ya que muchos consumiremos alcohol para recibir el 2019.

El costarricense ‘Coto’ Hernández nos cuenta su manera de superar este incómodo momento. “Tomar muchísimo líquido y a mí lo que me levanta es una sopa de mariscos yo creo que eso te devuelve la vida, eso siempre me funciona”, afirma.

Por su parte, Karla Tarazona afirma que lo mejor que podemos hacer es proteger nuestro hígado. “Al día siguiente, apenas te levantes, come papaya que refresca bastante el estómago, gelatina también te ayuda bastante al hígado. Todo lo que sea bueno para el hígado cómanlo, porque las náuseas y todo eso te vienen por el hígado, entonces hay que protegerlo”, dijo.

Si alguien sabe de malas experiencias en esta celebración es Kurt Villavicencio, por eso nos confiesa su manera de superar la resaca. “Yo con la mala experiencia pasada en Colán, primero no voy a viajar a ningún lado y además yo solo tomo cerveza, no mezclen con nada porque las consecuencias son terribles, te quedas dormido y no te acuerdas de nada. Después de haber descansado, como mi sopa wantán, con eso ya estoy activado. Si no como la sopa, por más que tome litros de agua, no me repongo”, declaró.

¿Funcionará?

Por otro lado, la colombiana Claudia Ramírez tiene una manera muy peculiar de superar este incómodo estado, pues cree que la cosa es llenar el estómago. “Tomarse una buena sopa, en Colombia nos tomamos una bien cargada, con papa y limón, eso te quita la resaca sí o sí. Además algo que tenga bastante grasa y, algo que no falla, la cerveza, si te sientes mal eso te levanta”, asegura.