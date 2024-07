No cabe duda de que Flavia Laos tiene un de los cuerpos más envidiados de la farándula peruana, es por eso que ya sea con algo de ayuda o no, debe someterse a una exigente rutina de ejercicios para mantener su buena figura. La rubia aprovecha siempre sus momentos en el gimnasio para compartir con sus seguidores en las redes sociales imágenes de su gran esfuerzo a la hora de ejercitarse, sin embargo este esfuerzo no sería para tanto.

Y es que la actriz acudió a entrenar como de costumbre, pero esta vez acompañada de una persona muy especial, nada más y nada menos que Verónica Costa, la madre de su novio Patricio Parodi. Flavia se mostró bastante alegre de entrenar al lado de su futura suegra, sin embargo nunca imaginaría que ella sería tan exigente, pues afirmó estar demasiado agotada luego de unos cuantos ejercicios.

https://www.instagram.com/p/Bq2UsW3BpOO/

Full ejercicios

Y es que la madre del ‘Pato’ siempre ha sido una aficionada al deporte, pues recordamos las épocas en las que entrenaba al lado de Sheyla Rojas, demostrando el gran amor que tenía por los ejercicios. Además la familia del chico reality siempre ha estado ligada a las actividades deportivas y, por supuesto, sus hermanas no son la excepción.